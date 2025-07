Neuralink: Audrey Crews scrive con il pensiero dopo 20 anni, clamoroso traguardo raggiunto

Audrey Crews è la prima donna al mondo ad aver utilizzato un chip cerebrale di Neuralink per scrivere il proprio nome su uno schermo, affidandosi esclusivamente al potere del pensiero. "Questo impianto non mi permetterà di camminare di nuovo o di recuperare il movimento. È strettamente per la telepatia", ha dichiarato Audrey, sottolineando come il dispositivo rappresenti un passo epocale nel campo delle interfacce cervello computer (BCI).

Svolta nella tecnologia assistiva

L’esperienza di Audrey, dopo oltre vent’anni di disabilità dovuta a una paralisi, segna una svolta per la tecnologia assistiva e apre scenari fino a poco tempo fa confinati alla fantascienza. Il suo caso è emblematico: grazie a un intervento condotto presso l’Università di Miami, le è stato impiantato un dispositivo delle dimensioni di una moneta, collegato a 128 fili ultrasottili inseriti direttamente nella corteccia motoria del cervello.

Questa sofisticata rete di sensori è in grado di rilevare i segnali neurali e tradurli in comandi digitali, consentendo così ad Audrey di interagire con il computer senza alcun movimento fisico.

Il caso "P8"

Il caso di Audrey non è isolato. Anche Nick Wray, noto come "P8" all’interno dello studio PRIME di Neuralink e affetto da SLA, ha condiviso pubblicamente la propria esperienza. Solo tre giorni dopo l’attivazione dell’impianto, Nick ha potuto constatare un miglioramento significativo nella propria autonomia digitale.

Per lui, grande appassionato di fantascienza, la partecipazione a questo progetto ha assunto un valore ancora più profondo, rappresentando la riconquista di una libertà comunicativa persa da tempo.

Potenziale trasformativo

Questi primi risultati dimostrano in modo concreto il potenziale trasformativo. Si tratta di tecnologie in grado di restituire indipendenza, dignità e nuove opportunità a persone che hanno perso la capacità di muoversi e comunicare.

La possibilità di scrivere, navigare su Internet o controllare dispositivi digitali con il solo pensiero apre prospettive rivoluzionarie per milioni di persone nel mondo che convivono con gravi disabilità.

Alcuni interrgativi

Tuttavia, insieme all’entusiasmo per i progressi compiuti, emergono anche interrogativi fondamentali. Il rapido sviluppo delle BCI pone infatti nuove sfide legate alla sicurezza degli impianti, alla loro accessibilità su larga scala e alle implicazioni etiche che derivano dall’interazione diretta tra cervello umano e sistemi digitali.

È necessario affrontare questi aspetti con la stessa determinazione con cui si porta avanti la ricerca, per garantire che l’innovazione rimanga al servizio delle persone e non diventi fonte di nuove forme di esclusione o rischio.