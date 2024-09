Netflix smette di funzionare su alcuni iPhone, scopriamo quali

Netflix ha deciso di interrompere il supporto per i dispositivi Apple più datati, segnando così la fine degli aggiornamenti per iPhone e iPad con iOS 16 e iPadOS 16. Dopo aver smesso di fornire aggiornamenti per la terza generazione di Apple TV lo scorso giugno, il colosso dello streaming ha confermato che non ci saranno più aggiornamenti per gli utenti con vecchie versioni del sistema operativo.

L’ultima versione dell’app Netflix contiene un messaggio che notifica agli utenti il termine del supporto per iOS 16 e iPadOS 16, con un invito a passare a versioni più recenti. Il messaggio informa: "Abbiamo aggiornato l’app Netflix! Per utilizzare l'ultima versione, installa iOS 17 o successivo."

I dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti includono modelli come iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Anche i possessori del primo iPad Pro e dell'iPad di quinta generazione sono coinvolti, in quanto non compatibili con iPadOS 17, che ha già eliminato il supporto per tali modelli.

A breve l'app di Netflix smetterà di funzionare

Per continuare a ricevere nuove funzionalità e correzioni di bug, Netflix ora richiede iPhone e iPad con iOS 17 o versioni successive. Sebbene gli utenti di iOS 16 e iPadOS 16 possano ancora usare l'app per il momento, questa smetterà di funzionare a breve. Per chi non volesse aggiornare il dispositivo, c’è ancora la possibilità di accedere a Netflix tramite il browser, anche se con funzioni limitate.

Aaron Perris, collaboratore di MacRumors, ha individuato alcuni indizi riguardo a questa imminente modifica nell'ultima versione dell’app Netflix, suggerendo che l'interruzione del supporto avverrà a breve, anche se la data esatta non è ancora nota.

Con questi cambiamenti all’orizzonte, potrebbe essere il momento giusto per coloro che utilizzano dispositivi più vecchi di valutare l’acquisto di un nuovo iPhone o iPad. Apple ha recentemente lanciato la serie iPhone 16, con miglioramenti significativi, mentre nuovi modelli di iPad sono attesi per la fine dell’anno.