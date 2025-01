Netflix semplifica download di intere stagioni su iOS, basta un tap

Netflix ha lanciato una nuova funzionalità per gli utenti iOS che permette di scaricare l'intera stagione di una serie TV con un solo clic/tap. Questa novità, che era già disponibile per gli utenti Android, semplifica enormemente il processo di download per chi desidera guardare i propri programmi preferiti senza connessione a internet.

Il nuovo pulsante "Scarica stagione" appare accanto al tasto "Condividi" sulla pagina di ogni serie e consente di scaricare velocemente tutti gli episodi della stagione selezionata. Una volta completato il download, i contenuti saranno visibili nella sezione "Download" sotto "Il mio Netflix". Grazie a questa funzionalità, non è più necessario scaricare un episodio alla volta, rendendo la preparazione per viaggi o spostamenti molto più semplice, anche per serie con molte puntate come "Blacklist", che conta circa 22 episodi per stagione.

Una novità in un momento molto particolare per Netflix

Questa innovazione arriva dopo i risultati record del quarto trimestre di Netflix, che ha visto un aumento di 19 milioni di abbonati, a testimonianza della continua crescita dell'azienda e della sua capacità di attrarre nuovi utenti. La possibilità di scaricare intere stagioni con un semplice tocco è un valore aggiunto per i membri della piattaforma, che ora possono godersi i loro contenuti preferiti anche in assenza di una connessione a internet.

Netflix si conferma quindi impegnata a migliorare l’esperienza dei propri utenti, offrendo funzionalità sempre più comode e personalizzate. La nuova opzione di download per iOS si inserisce in questa strategia, mettendo a disposizione una funzione che rende ancora più facile la fruizione dei contenuti in movimento. Con questa novità, l’azienda rafforza la sua posizione di leader nel mercato dello streaming, continuando a investire in innovazioni tecnologiche e contenuti originali di qualità.