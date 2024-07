Netflix elimina il piano base senza pubblicità: cosa cambia

Brutte notizie per gli utenti affezionati al piano base di Netflix senza pubblicità. Netflix ha iniziato a eliminare gradualmente questo abbonamento anche per i clienti già esistenti, lasciando molti utenti scontenti. La conferma arriva da numerosi post comparsi su Reddit, dove diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto una notifica all'interno dell'app di Netflix che recita: "L'ultimo giorno per guardare Netflix è il 13 luglio. Scegli un nuovo piano per continuare a guardare". A coloro che attualmente pagano il piano base viene quindi richiesto di optare per un nuovo abbonamento.

Dai post su Reddit sembra che la maggior parte degli utenti che hanno ricevuto la notifica si trovino in Canada o nel Regno Unito, confermando le intenzioni già annunciate da Netflix a gennaio. All'epoca, la piattaforma di streaming aveva infatti dichiarato che avrebbe eliminato gradualmente il piano base per gli abbonati già esistenti a partire dal secondo trimestre del 2024, iniziando proprio da Canada e Regno Unito. Le pagine dedicate ai piani di abbonamento di entrambi i paesi mostrano ora la scritta "Il piano base non è più disponibile" e specificano che "è possibile cambiare piano in qualsiasi momento".

Netflix spinge gli utenti verso le pubblicità

Già lo scorso anno, Netflix aveva eliminato il piano base per i nuovi utenti o per coloro che decidevano di riattivare l'abbonamento in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Tuttavia, l'azienda non ha ancora comunicato quando inizierà a eliminare gradualmente il piano base per gli abbonati esistenti negli Stati Uniti. Contattata da The Verge per un commento, Netflix ha semplicemente rimandato alla dichiarazione rilasciata durante la call sui guadagni di gennaio.

Proprio come molti altri servizi di streaming, Netflix continua a spingere gli utenti verso il piano con pubblicità, che a maggio 2024 contava già oltre 40 milioni di abbonati. Questa mossa strategica sembra essere finalizzata a massimizzare le entrate pubblicitarie, incentivando gli utenti a scegliere piani con un prezzo leggermente inferiore ma supportati dalla pubblicità. Per gli utenti che preferiscono evitare la pubblicità, le opzioni diventano più costose.