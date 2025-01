Netflix aumenta di nuovo i prezzi: tutti gli abbonamenti più cari

Netflix ha annunciato un nuovo incremento dei prezzi per i suoi abbonamenti in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. Il piano base con pubblicità, considerato il più economico, subirà un aumento da 6,99$ a 7,99$ al mese. Anche i piani senza pubblicità vedranno un rialzo: il piano standard passerà da 15,49$ a 17,99$, mentre quello premium aumenterà da 22,99$ a 24,99$ mensili. Questi cambiamenti saranno applicati a partire dal prossimo ciclo di fatturazione.

Nonostante il rincaro, Netflix continua a registrare una crescita significativa, avendo recentemente raggiunto i 300 milioni di abbonati a livello globale. L’azienda ritiene che, nonostante la sua ampia diffusione, la quota di mercato nel settore dello streaming rimanga relativamente bassa, offrendo quindi ulteriori opportunità di espansione.

Tra le novità annunciate, c’è l’introduzione di una funzione che permette agli utenti del piano con pubblicità di aggiungere un profilo utente extra, pagando un costo aggiuntivo. Questa iniziativa mira a offrire maggiore flessibilità a chi condivide gli account.

Netflix punta ad un'offerta sempre più diversificata

Parallelamente, Netflix sta diversificando la propria offerta investendo in contenuti live, come eventi sportivi e spettacoli musicali. Tra i successi recenti figurano il match di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul e il debutto di Monday Night Raw della WWE, che hanno attirato un pubblico considerevole.

Questi investimenti rientrano nella strategia dell’azienda per consolidare la propria posizione di leader nel settore dello streaming, ampliando le possibilità di intrattenimento per gli abbonati. Tuttavia, i nuovi aumenti di prezzo potrebbero spingere alcuni utenti a valutare alternative, in un mercato sempre più competitivo.

Netflix si sta quindi muovendo in un delicato equilibrio: da un lato, aumentare i ricavi attraverso il rialzo delle tariffe, e dall’altro, continuare a innovare per soddisfare le esigenze di una base di utenti sempre più esigente e diversificata. Queste scelte saranno cruciali per il futuro dell’azienda nello scenario globale dello streaming.