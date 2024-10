Netflix: arrivano i "Momenti", la nuova funzionalità di condivisione

Quante volte hai desiderato poter salvare e condividere una scena speciale o memorabile di un film o di una serie su Netflix? Finalmente, con la nuova funzione “Momenti,” Netflix ha semplificato questa possibilità, permettendoti di rivedere e condividere le tue scene preferite con un tocco.

Non sarà più necessario cercare manualmente la scena sulla barra di avanzamento, con il rischio di perdere tempo e pazienza: Netflix ha annunciato che questa funzione innovativa è ora disponibile per tutti gli utenti dell’app mobile su iOS, e sarà presto estesa anche ai dispositivi Android.

Con “Momenti,” ogni utente potrà salvare spezzoni selezionati di film e serie TV e riguardarli a piacimento. Per aggiungere una scena alla propria libreria personale, basta premere l’icona “Momenti” in basso sullo schermo durante la visione. Una volta salvate, queste clip sono accessibili nella sezione “Il mio Netflix,” pronte per essere riviste ogni volta che lo desideri, senza dover ripartire dall’inizio del contenuto.

I momenti possono essere condivisi sulle principali piattaforme social

La funzione offre anche la possibilità di condividere facilmente i tuoi Momenti con amici e familiari: puoi inviare i momenti più intensi o divertenti direttamente tramite app come Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger o altre piattaforme. In alternativa, puoi semplicemente copiare il link e inviarlo su qualsiasi altra app di messaggistica. Questa flessibilità rende “Momenti” una funzione particolarmente interessante per chi ama parlare delle proprie serie o film preferiti e condividere scene iconiche sui social.

Il portavoce di Netflix, Dorian Rosenburg, ha spiegato che il numero di Momenti che un utente può salvare dipende dalla lunghezza del contenuto, ma che il sistema è progettato per non porre limiti stretti, permettendo di salvare liberamente scene tratte da diversi film o episodi. Ciò offre la libertà di catturare e collezionare senza pensieri i propri momenti preferiti.

Attualmente, la funzionalità “Momenti” è riservata all’app mobile di Netflix, ma è prevista un’implementazione su Android e altre piattaforme. Questa novità dimostra come Netflix stia cercando di migliorare costantemente l’esperienza dell’utente, offrendo strumenti interattivi che arricchiscono la fruizione dei contenuti.