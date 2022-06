MSI B450 Tomahawk MAX II in offerta ad un prezzo mai visto prima su Amazon

In offerta su Amazon la nuova scheda madre Ryzen MSI B450 Tomahawk MAX II, rivisitata da AMD per garantire prestazioni ed affidabilità TOP in ogni situazione. Attualmente viene venduta per soli 70,48€ invece di 129,00€, un prezzo folle considerando le caratteristiche.

Ma parliamo delle specifiche: questa scheda madre supporta la serie Ryzen 3000, e dopo l'aggiornamento del BIOS è possibile utilizzare un processore della serie 5000. Presenti 4 slot per le RAM DDR4 che supportano fino a 128 GB di memoria. Ricordiamo inoltre che sono supportate le memorie DDR4 fino a 4133 MHz oltre che alla tecnologia Core Boost e DDR4 Boost che permettono di aumentare le prestazioni generali.

Ha due piste PCI Express: una è 3.0 che è per una scheda grafica e un'altra è 2.0 che puoi utilizzare per esempio per integrare un dispositivo Elgato per registrare l'uscita video. Di seguito troviamo diverse porte SATA , la porta del disco rigido e l'allogiamento per un SSD m.2 NVME. Nella parte posteriore della scheda madre invece è presente una presa per tastiera e mouse di vecchia generazione. due porte USB 2.0, 1 porta DVI e due prese USB 3.2. Non manca l'HDMI, così come la porta LAN e la porta USB 3.2 ( che può arrivare ad una velocità massima di 10 Gbps).

La novità risiede anche nel supporto a AMD Crossfire, grazie a questo infatti potrete usare due schede video in cross. E se qualcosa dovesse andare storto, grazie al Flash BIOS basterà usare una chiave USB per eseguire il flashing di qualsiasi BIOS in pochi secondi.

