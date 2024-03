Motorola G54 scontatissimo su eBay: ora è un BEST BUY

Il Motorola G54 si distingue come un cellulare touchscreen di alto livello, enfatizzando particolarmente la sua capacità nell'ambito dell'imaging. Il dispositivo si presenta con un display touchscreen ampio da 6.5 pollici, che lo colloca ai vertici della sua categoria, con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel per un'esperienza visiva nitida e coinvolgente.

Dotato di connettività 5G, il Motorola G54 offre un trasferimento dati rapido e una navigazione internet eccellente, completata dalla presenza di Wi-Fi e GPS per garantire una connettività completa in qualsiasi momento e ovunque.

Sottolineando la sua versatilità, questo dispositivo non delude neanche dal punto di vista multimediale. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di alta qualità, con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video in fullHD a 1920x1080 pixel garantisce contenuti chiari e dettagliati.

Con uno spessore di soli 8mm, il Motorola G54 si presenta anche come un dispositivo estremamente sottile e maneggevole, aggiungendo ulteriore appeal al suo design. Il Motorola G54, dunque, si rivela un prodotto che eccelle in molteplici ambiti, offrendo prestazioni di alto livello, una connettività avanzata e un'esperienza multimediale completa e soddisfacente per gli utenti più esigenti.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 36% al quale vanno sommati 10€ con il codice PSPRMAR24 sul Motorola G54 che viene venduto al prezzo totale e finale di 138€.