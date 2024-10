Motorola Edge 50 Fusion: con il CODICE PROMO eBay il prezzo CROLLA

Con il Natale alle porte, il Motorola Edge 50 Fusion potrebbe essere il regalo perfetto da fare (o da farti!) per affrontare il nuovo anno con un concentrato di tecnologia e stile. Su eBay puoi trovarlo ora a soli 292,59€ grazie a un fantastico codice promo "OTTOBREMENO5"!

Questo smartphone combina potenza, eleganza e un comparto fotografico di alta qualità, perfetto per immortalare i momenti speciali delle festività.

Potenza e velocità grazie allo Snapdragon 7s Gen 2

Il cuore del Motorola Edge 50 Fusion è il nuovissimo processore Snapdragon 7s Gen 2, che offre prestazioni incredibilmente fluide e rapide. Perfetto per il multitasking e il gaming, questo chip è supportato da 12 GB di RAM per un’esperienza senza rallentamenti. E con ben 512 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza per tutte le tue foto natalizie, i video e le app senza preoccuparti di dover liberare memoria.

Il comparto fotografico del Motorola Edge 50 Fusion è ideale per chi ama catturare ogni momento: la doppia fotocamera posteriore da 50+13 MP garantisce immagini nitide e luminose, mentre la fotocamera frontale è perfetta per i selfie festivi da condividere con amici e familiari. Il display da 6,67 pollici offre una resa visiva impeccabile per guardare i video o rivedere le foto delle celebrazioni.

Non perdere questa occasione natalizia per aggiungere un tocco di innovazione alla tua vita o fare un regalo speciale a chi ami. A 292,59€ grazie al codice promo OTTOBREMENO5 eBay, il Motorola Edge 50 Fusion è il compagno perfetto per un nuovo anno digitale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.