Moto AI: Motorola presenta nuove funzionalità per i suoi device

Motorola ha annunciato una serie di nuove funzionalità Moto AI in arrivo che intende introdurre nei suoi smartphone. Motorola ha introdotto per la prima volta la sua intelligenza artificiale nel 2023 durante l'evento Lenovo Tech World 2023. In seguito, Motorola ha aggiunto due funzionalità AI per la famiglia Razr 2024, ovvero Moto Magic Canvas e Style Sync. Nel corso dell’evento Lenovo Tech World 2024, Motorola ha dichiarato: "Moto AI porta avanti questa missione per trasformare l'esperienza utente dello smartphone in tre aree principali: assistenza, cattura e creazione. Ciò significa che Moto AI può intraprendere azioni per aiutare gli utenti a fare le cose senza sforzo, consentire agli utenti di catturare il mondo che li circonda, richiamarlo in un attimo e fornire agli utenti strumenti che ispirano la creatività".

Moto AI: Motorola lancia tre nuovi tool

Le nuove funzionalità AI di Motorola saranno disponibili entro la fine del 2024 come parte di un programma beta solo su invito. Moto AI è basato su Large Action Models (LAM), che consente agli utenti di conversare con l'assistente AI utilizzando il linguaggio naturale. La funzionalità si estende alle attività quotidiane e i futuri aggiornamenti di Moto AI automatizzeranno anche le routine quotidiane. Motorola ha poi presentato tre nuovi strumenti AI, tra cui "Catch Me Up", "Pay Attention" e "Remember This". Ad esempio, usando il prompt "Catch Me Up", gli utenti possono risparmiare tempo chiedendo all’AI di riassumere le comunicazioni personali. Ciò eviterà di dover scorrere all'infinito le notifiche.

Inoltre, "Pay Attention" aiuta gli utenti a ricordare informazioni specifiche senza doverle appuntare o ascoltare lunghe registrazioni per far emergere i dettagli. Tale funzione consente anche di registrare le conversazioni che verranno poi trascritte dall’AI per un utilizzo successivo. Infine, verrà introdotta la funzione "Remember This", che consente di catturare momenti live o informazioni sullo schermo con un semplice comando. Funziona in modo simile all'app Google Pixel Screenshot e utilizza l'intelligenza artificiale per generare contenuti e dettagli sui momenti catturati. In particolare, i ricordi creati vengono archiviati localmente e protetti nel dispositivo. Durante la fase di distribuzione beta, Motorola terrà conto del feedback degli utenti per perfezionare le funzionalità e le capacità di Moto AI. È probabile che il rilascio ufficiale di queste nuove funzioni AI possa avvenire già nei primi mesi del 2025.