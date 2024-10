Monitor da gaming Samsung Odyssey: vivi un'esperienza superiore (-9%)

Questo è un prezzo dedicato unicamente agli utenti Prime, in occasione della Feste delle Offerte Amazon: non perdere l'occasione per il Monitor da Gaming Samsung Odyssey G5 a soli 199,99€!

Monitor Samsung Odyssey: il meglio sul mercato per i gamer

Il Monitor da gaming Samsung Odyssesy G5 è progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e fluida, perfetta per i gamer più esigenti. Con il suo pannello curvo 1000R e una risoluzione WQHD 2K, garantisce un’immersione totale, avvolgendo il campo visivo e facendo sentire i giocatori al centro dell’azione. Il supporto per HDR10 rende i colori più vividi e i contrasti più profondi, migliorando notevolmente la qualità grafica e rendendo ogni scena di gioco dettagliata e realistica. La tecnologia VA assicura neri intensi e un ampio angolo di visione, ideale per lunghe sessioni di gioco.

Con un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, il monitor Odyssey G5 garantisce immagini molto fluide e reattive, rendendo i giochi più veloci e scorrevoli. La tecnologia FreeSync Premium aiuta a eliminare fastidiosi problemi come immagini spezzate o scatti durante il gioco. È dotato di porte HDMI e DisplayPort, quindi puoi collegarlo facilmente a diverse console o PC. Inoltre, le funzioni Flicker Free e Eye Saver Mode proteggono i tuoi occhi, riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco.

