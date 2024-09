Mistral: sviluppatori potranno testare gratis i suoi modelli AI

Mistral AI ha lanciato un nuovo livello gratuito per consentire agli sviluppatori di perfezionare e creare app di test con i modelli AI della startup. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda in recente post proprio blog. La startup ha anche tagliato i prezzi per gli sviluppatori per accedere ai suoi modelli AI tramite endpoint API. Inoltre, ha aggiunto l'elaborazione delle immagini al suo chatbot AI gratuito per i consumatori, le Chat. C'è una tendenza crescente nel mondo dei fornitori di modelli di intelligenza artificiale: offrire di più a prezzo minore. La startup con sede a Parigi, che è stata recentemente valutata 6 miliardi di dollari, ha annunciato martedì diversi aggiornamenti per attrarre sviluppatori. I modelli avanzati di grandi linguaggi (LLM) stanno diventando una commodity nel mondo degli sviluppatori e Mistral sta cercando di competere con i prezzi in picchiata per gli sviluppatori di OpenAI, Google e Anthropic.

Mistral: una nuova sfida a Google e OpenAI

Com’è noto, anche OpenAI e Google offrono livelli gratuiti per consentire agli sviluppatori di testare i propri modelli di intelligenza artificiale. Entrambi hanno però limiti di velocità inferiori rispetto ai livelli più costosi. Il nuovo livello di Mistral è disponibile tramite la sua piattaforma di API-serving, la Plateforme, e la startup afferma che consentirà agli sviluppatori di sperimentare, valutare e prototipare con i suoi modelli di IA in modo gratuito. Tuttavia, per utilizzare i modelli di Mistral in produzione gli sviluppatori potrebbero dover passare al livello commerciale a pagamento di Mistral, con limiti di tariffa più elevati.

Le Plateforme offre un'esperienza più semplice per gli sviluppatori e fa sì che le persone creino sulla piattaforma di Mistral, dove l’azienda può vendere loro limiti di tariffa più elevati. Mistral ha poi ridotto i prezzi per accedere a Mistral NeMo, Mistral Small e Codestral tramite endpoint API di oltre il 50% e ha ridotto il prezzo di Mistral Large del 33%. Infine, il primo modello multimodale di Mistral, Pixtral 12B, in grado di elaborare immagini e testo, è ora disponibile su le Chat. È bene aspettarsi che nei prossimi mesi l’azienda francese renda disponibili anche nuovi modelli AI più avanzati.