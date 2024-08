MINI COMPUTER super potente e con un coupon sconto ENORME: scopri la maxi offerta!

Cerchi un Mini PC potente e compatto per il tuo ufficio o studio? Sei nel posto giusto! L’ACEMAGICIAN AM06PRO, oggi a soli 309,99€ grazie al coupon sconto di 110€ è un mini computer che combina prestazioni elevate con un design salvaspazio, ideale per chi ha bisogno di potenza senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

E ora, grazie a un incredibile coupon sconto di 100€, puoi portarlo a casa a un prezzo imperdibile!

Potenza e velocità in uno scrigno piccolissimo

Al cuore dell’ACEMAGICIAN AM06PRO troviamo il processore AMD Ryzen 7 5700U, una CPU octa-core (8C/16T) che arriva fino a 4,3 GHz in modalità boost. Questo significa che il mini PC può gestire senza sforzo qualsiasi attività tu gli affidi, dalla navigazione web alla gestione di applicazioni pesanti come software di editing video o modellazione 3D. Con una tale potenza, è la scelta perfetta per professionisti, studenti e chiunque abbia bisogno di un computer affidabile e performante.

Per chi si occupa di grafica o ama giocare nel tempo libero, la AMD Radeon Vega 7 integrata nel processore offre prestazioni grafiche eccezionali. È la soluzione ideale per chi cerca un mini PC capace di gestire anche le attività più graficamente intense. Uno dei maggiori vantaggi del ACEMAGICIAN AM06PRO è il suo design compatto. Con dimensioni ridotte, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, che sia l’ufficio, lo studio o la tua postazione di lavoro domestica. Non dovrai più preoccuparti di ingombri, potendo godere di un computer potente che occupa lo spazio di un libro.

Non perdere l'occasione: approfitta subito del coupon sconto e porta a casa l'ACEMAGICIAN AM06PRO non dimenticando di flaggare il coupon che ti dà diritto a 100€ in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.