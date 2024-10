Mini Computer Beelink: MAXI COUPON SCONTO di 60€ per un prezzo piccolo come lui!

Finalmente puoi lavorare in smartworking e utilizzare la tua TV come schermo... ma non hai proprio lo spazio fisico per inserire il tower di un PC? Niente paura: con il Mini Computer Beelink a soli 199€ (grazie al coupon sconto di 60€ da flaggare in pagina) unirai design compatto e prestazioni eccellenti, nonché connettività di ultima generazione!

Questo computer è la dimostrazione palese che "le dimensioni non sono tutto", anzi: nel suo caso "piccolo" non fa rima con mediocre, e lo scoprirai continuando a leggere le sue incredibili caratteristiche qui di seguito.

Dimensioni Piccole, Grande Utilità

Il Mini Computer Beelink è grande più o meno quanto un libro tascabile, il che significa che può trovare facilmente posto in qualsiasi angolo della casa o dell’ufficio. Può essere appoggiato in verticale o in orizzontale, e addirittura montato dietro un monitor, liberando così spazio prezioso sulla scrivania. Questo è uno dei principali vantaggi di un mini PC: basta il minimo spazio per avere il massimo delle funzionalità.

Dietro le sue dimensioni ridotte, il Mini S12 nasconde un cuore potente: il processore Intel N100 di 12a generazione. È un processore a 4 core e 4 thread, in grado di arrivare fino a 3,4 GHz, quindi perfetto per le attività quotidiane come navigare su Internet, lavorare con documenti, vedere video e gestire applicazioni di produttività. La RAM da 16 GB DDR4 consente di mantenere tutto fluido anche con più applicazioni aperte contemporaneamente. E con un SSD M.2 da 500 GB, hai tanto spazio per documenti, foto e video, oltre a un avvio veloce e tempi di caricamento ridotti. Grazie a Windows 11 Pro preinstallato, il mini PC è già pronto all’uso.

Se vuoi un PC pratico, moderno e dalle dimensioni minime ma che non scenda a compromessi, il Beelink Mini S12 a 199€ con il coupon sconto di 60€ è una scelta che vale sicuramente la pena considerare.

