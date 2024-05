MINI BORSETTA Havaianas a 18€ per dare una svolta alla tua estate e non solo!

Le Havaianas sono da tempo sinonimo di comfort e stile durante l'estate, ma c'è di più dietro questo iconico marchio di calzature brasiliane. Havaianas Mini Bag Logo è la dimostrazione perfetta che le Havaianas non sono solo scarpe, ma anche accessori essenziali per completare il tuo outfit estivo, e costa anche poco: solo 18€!

Scopri come questa mini borsa può aggiungere un tocco di stile e funzionalità al tuo guardaroba estivo, garantendo che tu sia alla moda e organizzato in ogni momento.

Un Tocco di stile iconico

Con il logo distintivo delle Havaianas stampato in evidenza, l'Havaianas Mini Bag Logo è molto più di una semplice borsa; è un'icona di stile che riflette l'atteggiamento rilassato e vivace del marchio. Questa mini borsa aggiunge un tocco di freschezza e originalità al tuo look estivo, permettendoti di esprimere la tua personalità e il tuo amore per il marchio Havaianas in ogni occasione. Puoi facilmente trasportare tutti gli oggetti essenziali per una giornata in spiaggia o una passeggiata in città, come il telefono, il portafoglio, le chiavi e le Havaianas, naturalmente. La chiusura con zip garantisce che i tuoi effetti personali siano al sicuro e protetti in ogni momento.

Grazie alla sua tracolla regolabile, l'Havaianas Mini Bag Logo offre un comfort ottimale durante tutto il giorno. Puoi indossarla a tracolla o a tracolla incrociata per una maggiore praticità e libertà di movimento mentre ti muovi in città o ti godi una giornata in spiaggia. Non sentirai nemmeno il peso della borsa grazie al suo design leggero e confortevole.

Scegli la tua Havaianas Mini Bag Logo a soli 18€ con il 28% di sconto e preparati a vivere un'estate piena di stile, comfort e praticità, ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.