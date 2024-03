Migliori smartphone Xiaomi alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

Xiaomi è un'azienda cinese nel 2010 ed è diventata rapidamente una delle principali aziende tecnologiche al mondo, focalizzata principalmente sulla produzione di dispositivi elettronici di consumo a prezzi accessibili. In questo articolo andremo a scoprire i migliori smartphone Xiaomi in sconto in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Smartphone Xiaomi in maxi sconto su Amazon

In questo articolo andremo a presentare quelli che sono i migliori smartphone targati Xiaomi in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera, scopriamo questa nostra top 5:

Xiaomi Redmi Note 13: il primo di questi telefoni è il Redmi Note 13, dotato di un processore Snapdragon 685, una tripla fotocamera da 108MP e un display Full HD+ da 6.67 pollici. Un concentrato di potenza ed eleganza nel design. Proposto con uno sconto del 15% al prezzo totale di 170€.

POCO X6: Il marchio "Poco" è stato lanciato nel 2018 e rientra nell'ecosistema delle produzioni sempre di Xiaomi. L'X6 è dotato di uno schermo AMOLED da 6.67 pollici e con una grande batteria da 5100mAh e con una colorazione blu molto interessante. Viene applicato uno sconto del 12,12% e un prezzo totale di 290€.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: il Redmi Note 13 Pro è uno smartphone dalle altissime prestazioni con una velocità del processore fino a 2,2Ghz che va a sostenere una batteria da 5000mAh ad alte prestazioni anch'essa. Viene applicato uno sconto piccolo ma significativo del 5% e il prezzo finale d'acquisto è pari a 379€. Un prodotto nuovissimo già in offerta!

Xiaomi Redmi Note 12: il Redmi Note 12 è un dispositivo dalla qualità visiva davvero eccezionale che presenta un refresh a 120Hz garantendo una fluidità di livello premium. Batteria da 5000mAh e caricatore rapido da 33W, maxi sconto del 35% e prezzo totale e completo di 260€.

Xiaomi 13T: l'ultimo telefono di questa lista, di questa top 5 degli smartphone Xiaomi è il 13T che si presenta con una super batteria da 5000mAh e una ricarica supportata a 67W super rapida, il tutto condito da un display AMOLED con refresh a 144Hz. Sconto applicato del 28% e prezzo totale e finale di 500€.

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera sono disponibili diversi sconti sugli smartphone Xiaomi, questa era la nostra top 5!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.