Microsoft: update "silenzioso" per Defender, maggiore sicurezza

Microsoft ha recentemente introdotto una serie di aggiornamenti per Windows, mirati a migliorare sia la sicurezza che le prestazioni del sistema operativo. Tra questi, un aggiornamento particolarmente rilevante riguarda Microsoft Defender, destinato alle immagini di installazione di Windows nei formati WIM e VHD. Questi formati comprendono versioni di Windows 11, Windows 10 e Windows Server, fino alla versione 2016.

L'aggiornamento è di grande importanza poiché le immagini di installazione di Windows possono contenere definizioni antivirus e software datati. Ciò potrebbe esporre il sistema a vulnerabilità durante le prime ore successive a una nuova installazione. Infatti, Microsoft ha spiegato che esiste un rischio concreto nelle prime fasi di utilizzo di un nuovo sistema operativo, a causa del possibile utilizzo di versioni obsolete del software antimalware di Microsoft Defender.

Per far fronte a questo problema, Microsoft ha iniziato a distribuire le ultime definizioni di sicurezza per le immagini di installazione attraverso l'aggiornamento della sicurezza intelligence, arrivato alla versione 1.413.494.0. Questo pacchetto non solo aggiorna le firme antivirus, ma include anche miglioramenti al client antimalware e al motore antimalware.

Quali sono i sistemi operativi compatibili?

In particolare, la versione del pacchetto Defender associata a questo aggiornamento è la 1.413.494.0, che è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows 11, Windows 10 (nelle versioni Enterprise, Pro e Home), Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016.

Gli aggiornamenti mirano a colmare le lacune di sicurezza che possono presentarsi quando un sistema operativo viene appena installato, garantendo così una protezione immediata contro minacce come trojan, adware ed exploit di backdoor. Il pacchetto di aggiornamento per Microsoft Defender non solo migliora la sicurezza, ma può anche offrire prestazioni superiori, riducendo il rischio di vulnerabilità che potrebbero compromettere il sistema.

Dall'ultimo bollettino di sicurezza di Microsoft, emerge che l'aggiornamento della sicurezza intelligence 1.413.494.0, rilasciato il mese scorso, rappresenta un passaggio cruciale nella protezione delle immagini di installazione di Windows. L'ultimo aggiornamento intelligence disponibile è ora la versione 1.417.71.0, che continua a rafforzare le capacità di rilevamento delle minacce da parte di Microsoft Defender.