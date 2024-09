Microsoft Teams: lanciata nuova versione per i desktop virtuali

All'inizio di quest'anno, Microsoft ha annunciato il lancio della versione di anteprima pubblica della sua nuova build Virtual Desktop Infrastructure (VDI) di Microsoft Teams. Nelle scorse ore, l'azienda ha comunicato che la nuova versione VDI di Teams è ora disponibile in via ufficiale per gli utenti che si collegano ai desktop virtuali tramite Azure Virtual Desktops o Windows 365. Nel recente annuncio, Microsoft ha ripetuto quanto detto all'inizio dell'estate: la nuova versione VDI di Teams usa lo stesso motore che usa l'app Windows Teams. Ciò consentirà alla versione VDI di Microsoft Teams di aggiungere nuove funzionalità in modo più rapido e senza dover gestire l'aggiornamento di alcuna infrastruttura VDI.

Microsoft Teams: vecchia versione non riceverà nuove funzionalità

La maggior parte del post di Microsoft è una sezione FAQ dedicata agli amministratori di desktop virtuali che fornisce loro le informazioni necessarie non solo per ottenere l'aggiornamento alla nuova versione VDI di Teams, ma anche per ottenere l'ultima versione della vecchia app Remote Desktop o della nuova app Windows appena rilasciata. L'app include un piccolo plugin che scarica il nuovo motore multimediale chiamato SlimCore. L’azienda afferma che Microsoft Teams dovrà riavviarsi per aggiornare la versione VDI. Come riportato sul sito ufficiale: “è richiesto un singolo riavvio perché, per impostazione predefinita, la prima esperienza di avvio sarà sulla vecchia ottimizzazione basata su WebRTC. Quindi, in background, Teams proverà ad aprire un canale virtuale e se c'è un plugin sul dispositivo dell'utente, la prossima volta che Teams verrà riavviato tenterà di utilizzare SlimCore (la nuova architettura)”.

Naturalmente, La vecchia versione di Microsoft Teams basata su WebRTC per desktop virtuali non otterrà nuove funzionalità. Tuttavia, riceverà comunque correzioni di bug critici e aggiornamenti di sicurezza. Ad oggi l’azienda non ha rivelato quando terminerà il supporto della vecchia versione. Infine, è anche previsto il supporto per il nuovo Teams VDI anche su macOS e Linux. Tuttavia, anche in questo caso l’azienda di Redmond non ha rilasciate comunicazioni in merito.