Microsoft Teams: fine supporto su vecchie versioni di Windows

Microsoft ha recentemente pubblicato post nel suo Centro di amministrazione per informare gli utenti sullo stato futuro del nuovo client Teams sulle versioni precedenti di Windows 10 e 11. Per continuare a mantenere il supporto dell’app gli utenti dovranno necessariamente aggiornare i loro sistemi operativi. Tra pochi mesi Microsoft Teams smetterà infatti di funzionare del tutto sulle vecchie versioni di Windows 10 e 11. Come riportato dall’azienda di Redmond: “il client desktop Teams deve avere una versione del sistema operativo supportata. Questo per garantire che gli utenti dispongano degli aggiornamenti, delle funzionalità, dei miglioramenti delle prestazioni, delle funzionalità di sicurezza e della compatibilità dei servizi più recenti. Una versione troppo obsoleta diventerà incompatibile con il servizio e il client desktop verrà bloccato fino all'aggiornamento del sistema operativo”.

A partire dal 15 ottobre 2024, il nuovo client desktop Teams mostrerà un banner con la richiesta di aggiornare da un sistema operativo non supportato a una versione più recente. Ciò interesserà i clienti con Windows 10 versione 21H2 e precedenti, Windows 10 e 11 LTSC (non Modern Lifecycle) e macOS 11. Su macOS 12, il banner verrà visualizzato un mese dopo. Microsoft Teams continuerà a operare su sistemi operativi non supportati, ma non per molto. Su Windows 10 21H2 e versioni precedenti, cesserà di funzionare il 15 gennaio 2025. Su Windows 10 e 11 LTSC, ciò avverrà il 15 agosto 2025. Infine, su macOS 11 la nuova app di Teams smetterà di funzionare il 15 novembre 2024, mentre su macOS 12 terminerà il 15 marzo 2025.

L'avvio della nuova app di Microsoft Teams su sistemi operativi non supportati comporterà una pagina di blocco. Questa include la richiesta di aggiornamento e un collegamento a una pagina di supporto che descrive la situazione in modo più dettagliato. Microsoft afferma che, per evitare interruzioni, gli amministratori IT "starebbero pianificando una cadenza regolare di aggiornamento del sistema operativo". Ulteriori informazioni sulle imminenti modifiche alla compatibilità di Teams sono disponibili in MC898394 nel Centro di amministrazione di Microsoft.