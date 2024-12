Microsoft Store include finalmente l'app Files Preview

L’app Files Preview è stata finalmente inserita nel Microsoft Store. Gli utenti Windows che desiderano partecipare al programma di test di Files possono ora scaricare questa alternativa potenziata a File Explorer per Windows 10 e 11 direttamente dallo store ufficiale. Fino a oggi, era possibile ottenere Files Preview solo dal sito web ufficiale. Oltre a distribuire gli aggiornamenti di anteprima tramite il Microsoft Store, gli sviluppatori pubblicheranno regolarmente il changelog sul loro sito web con tutti i dettagli su ogni versione. Naturalmente, l'installer rimane ancora disponibile dal sito web ufficiale di Files. L'ultima versione (3.8.1), presenta miglioramenti per il riquadro dei dettagli, le scorciatoie, la finestra delle proprietà, il trascinamento della selezione, gli archivi e altro ancora. Per saperne di più su tutte le novità introdotte è possibile oi consultare il changelog completo, pubblicato sul sito ufficiale.

Microsoft Store: Files Preview gratuita fino a fine mese

Gli utenti che visualizzano già Files nel Microsoft Store possono scaricare Files Preview gratuitamente. L'app rimarrà gratuita per il resto del mese, ma poi dovrebbe essere a pagamento. Vale la pena notare che Files è un'app gratuita solo se la si scarica dal sito web ufficiale. Tuttavia, coloro che desiderano supportare lo sviluppo possono acquistarla dal Microsoft Store per 8,99 euro. Un’altra recente modifica inclusa in File vi è il supporto WinGet, che consente di installare il programma utilizzando il gestore pacchetti predefinito di Windows 11. Per attivarlo, basta aprire il Terminale di Windows e digitare i comandi: “Files Stable Version: winget install FilesCommunity.Files” e “Files Preview Version: winget install FilesCommunity.FilesPreview”.

Infine, Files è ora disponibile tramite Scoop, un altro gestore di pacchetti per Windows. Tuttavia, a differenza di WinGet, che è preinstallato con ogni copia di Windows 11, Scoop deve essere installato prima di essere usato per scaricare Files e altre applicazioni. Gli sviluppatori affermano che usare Scoop offre agli utenti maggiore flessibilità e praticità. Gli utenti che preferiscono optare per il software stabile, senza usare la versione Preview possono scaricare direttamente Files 3.8 dal sito ufficiale o dallo store Microsoft.