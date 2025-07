Microsoft smantella anche King, licenziamenti shock: l’AI rimpiazza i creatori di Candy Crush

Nel panorama attuale dell’innovazione tecnologica, si fa sempre più pressante la riflessione sull’impatto che l’intelligenza artificiale sta avendo sulle dinamiche occupazionali, specialmente nei settori creativi e digitali.

Un caso emblematico arriva dalla software house King, celebre per aver dato vita a titoli di successo come Candy Crush, che si trova oggi al centro di una tempesta mediatica e sociale dopo l’ultimo ciclo di licenziamenti che ha investito il suo organico.

La dichiarazione anonima di un dipendente

Un dipendente, rimasto anonimo, ha racconta con amarezza che è assolutamente disgustoso vedere come gli strumenti di AI stiano rimpiazzando le stesse persone che li hanno sviluppati. Le sue parole descrivono un clima di frustrazione e smarrimento, acuito dalla consapevolezza che l’innovazione tecnologica, tanto celebrata per le sue potenzialità, si sta ora ritorcendo contro i suoi stessi artefici.

Microsoft è proprietaria di King

La vicenda assume contorni ancora più distopici considerando che Microsoft, proprietaria di King, ha deciso di sostituire circa il 10% della forza lavoro – pari a circa 200 professionisti – con sistemi di intelligenza artificiale sviluppati internamente.

Questo processo ha colpito in particolare i reparti di level design, user experience e copywriting, ovvero quei settori dove la creatività e l’ingegno umano sembravano ancora insostituibili. L’automazione di queste attività, una volta considerate il cuore pulsante dello sviluppo videoludico, apre scenari inediti e preoccupanti sul futuro del lavoro creativo. La fonte anonima ha affermato che la maggior parte del level design è stata spazzata via, dopo che hanno passato mesi a costruire strumenti per creare livelli più velocemente.

Programma di ristrutturazione

Il tutto si inserisce in un più ampio programma di ristrutturazione che Microsoft sta portando avanti da mesi nel settore gaming, ma il caso King risulta particolarmente significativo per la rapidità e la radicalità con cui la sostituzione uomo-macchina si è realizzata. Il taglio del personale non è stato dettato da una crisi finanziaria, bensì dalla volontà di massimizzare l’efficienza e il profitto, anche a fronte di risultati economici già positivi.