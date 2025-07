Microsoft Security Copilot cambia la gestione IT con l’integrazione in Surface Management Portal

Nel panorama in continua evoluzione della sicurezza IT, l’adozione di tecnologie innovative è diventata una priorità assoluta per le aziende che desiderano mantenere elevati standard di protezione e ottimizzare la gestione dei dispositivi Surface. In questo contesto, la recente integrazione di Security Copilot all’interno del Surface Management Portal segna una svolta significativa, aprendo nuove possibilità per i professionisti IT che operano in ambienti aziendali sempre più complessi e interconnessi.

Microsoft ha ufficialmente annunciato l’integrazione della propria soluzione di intelligenza artificiale conversazionale nella piattaforma Intune, specificamente dedicata alla gestione dei dispositivi Surface. Questo aggiornamento rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma nell’amministrazione delle flotte aziendali, offrendo vantaggi immediati sia in termini di efficienza operativa che di sicurezza.

L'evoluzione del Surface Management Portal

L’evoluzione del Surface Management Portal in un hub centralizzato, arricchito dalle capacità dell’AI, consente agli amministratori di interagire in linguaggio naturale per accedere rapidamente a informazioni cruciali. Attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva, è possibile ottenere risposte tempestive su aspetti come la conformità dei dispositivi, lo stato della sicurezza IT e persino l’impatto ambientale dell’intera flotta Surface, semplificando così processi che tradizionalmente richiedevano numerosi passaggi manuali.

La strategia di Microsoft

Questa implementazione si inserisce nella strategia più ampia di Microsoft, volta a portare la intelligenza artificiale generativa in ogni ambito della cybersecurity aziendale. In precedenza, Security Copilot aveva già dimostrato la propria efficacia all’interno della piattaforma Entra, dove ha supportato gli amministratori in quattro aree chiave: analisi dell’identità, gestione degli accessi, protezione delle risorse e monitoraggio della sicurezza. L’integrazione con il Surface Management Portal amplia ulteriormente queste possibilità, consentendo una supervisione ancora più granulare e reattiva.

Grazie a questa innovazione, i team IT possono ora formulare richieste complesse in modo semplice e diretto. È possibile, ad esempio, identificare dispositivi non conformi, verificare rapidamente lo stato di garanzia, controllare la configurazione di tecnologie fondamentali come TPM e BitLocker, oppure valutare l’impatto ambientale dell’infrastruttura hardware aziendale. Tutto ciò si traduce in una drastica riduzione dei tempi di risposta e in un processo decisionale molto più informato, permettendo alle aziende di anticipare potenziali criticità e intervenire in modo proattivo.

Feedback raccolti

I feedback raccolti durante la fase di anteprima pubblica confermano un miglioramento significativo nelle operazioni quotidiane di gestione. La sinergia tra hardware Surface, firmware Windows, Intune e l’AI di Security Copilot crea un ecosistema integrato in grado di raccogliere e interpretare in tempo reale i segnali provenienti dai dispositivi, offrendo agli amministratori un quadro completo e aggiornato della situazione.

Secondo Rohan Brooker di Microsoft, questa convergenza tecnologica consente agli amministratori di operare in un contesto operativo più ricco, sfruttando strumenti familiari ma notevolmente potenziati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di rendere la gestione dispositivi Surface non solo più efficiente, ma anche più sicura e sostenibile nel lungo periodo.

Come attivare Security Copilot

Per attivare Security Copilot all’interno del Surface Management Portal, è necessario aggiungere le Security Compute Units (SCU) e abilitare il plugin SMP dalle impostazioni della piattaforma. Microsoft invita attivamente gli utenti a condividere i propri feedback, così da contribuire al costante miglioramento del servizio e all’adozione di nuove funzionalità.