Microsoft rinomina la sua app Remote Desktop, il nuovo nome

Microsoft ha recentemente annunciato che l'app Remote Desktop per dispositivi Apple, come Mac, iPhone e iPad, subirà un cambiamento di nome che sta suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. In un prossimo aggiornamento, l'app sarà rinominata in "Windows App".

La notizia è stata diffusa tramite un piccolo banner all'interno dell'app stessa, che avverte del cambio imminente. Questo avviso include anche un link a Microsoft Learn, dove gli utenti possono approfondire le funzionalità della futura Windows App.

Attualmente, Microsoft Remote Desktop permette agli utenti di connettersi a servizi come Azure Virtual Desktops, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services e Remote PC. Il nuovo nome, secondo Microsoft, riflette l'intenzione di rendere l'app un punto di accesso centralizzato per utilizzare ambienti Windows remoti, sia su macOS che su iOS/iPadOS. Il cambiamento non riguarda però solo i sistemi Apple: una versione di anteprima dell'app Windows App è già disponibile per macOS dal Download Center e nel Microsoft Store per Windows 10 e 11.

Il nuovo nome, secondo molti utenti, può generare confusione

Tuttavia, questo cambiamento non è stato accolto con entusiasmo da molti utenti. Molti ritengono che rinominare l'app in "Windows App" possa generare confusione, soprattutto per coloro che non hanno molta esperienza tecnica. Ad esempio, cercare l'app sui dispositivi Apple potrebbe diventare problematico, considerato che il nome "Windows" potrebbe far pensare a un'applicazione specifica per sistemi operativi Windows, e non per macOS o iOS.

Altri, invece, sostengono che la nuova denominazione abbia un certo senso, dato che l'app serve principalmente a connettere dispositivi Apple a macchine Windows o a servizi Windows nel cloud. In quest'ottica, il nome "Windows App" risulterebbe più coerente con la funzione che l'app svolge.

La decisione di Microsoft di rinominare l'app ha quindi diviso la comunità degli utenti. Da un lato, c'è preoccupazione per potenziali fraintendimenti, dall'altro c'è la comprensione della logica dietro il cambiamento. In ogni caso, resta da vedere se questo nuovo nome sarà effettivamente adottato con successo o se Microsoft ascolterà il feedback negativo degli utenti e apporterà ulteriori modifiche.