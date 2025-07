Microsoft rende open source l'estensione GitHub Copilot Chat per VS Code

Microsoft ha compiuto un passo decisivo verso la trasparenza e l'innovazione condivisa, annunciando il rilascio del codice sorgente di GitHub Copilot Chat sotto licenza MIT. Questo strumento, integrato in VS Code, è ora disponibile alla comunità globale degli sviluppatori, segnando un'importante svolta nella strategia del colosso tecnologico. "Abbiamo scelto di rendere trasparente ciò che prima era nascosto, perché l'innovazione cresce quando è condivisa", ha dichiarato il team di Microsoft.

Cosa significa per gli sviluppatori

Con questa apertura, gli sviluppatori possono esplorare aspetti cruciali dell'estensione, come la modalità "agent mode", i tipi di dati contestuali inviati ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e la strutturazione dei prompt di sistema. Inoltre, il repository ufficiale su GitHub offre dettagli sui sistemi di telemetria, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni sulla privacy e sulla raccolta dati.

Ad oggi, GitHub Copilot Chat, basato sul modello GPT-4, ha superato i 35 milioni di installazioni nel marketplace di VS Code. Questo successo evidenzia come gli strumenti di assistenza AI coding stiano rapidamente diventando fondamentali nel flusso di lavoro degli sviluppatori, favorendo tendenze come il "vibe coding".

Le ragioni dietro la decisione

Due motivazioni principali hanno spinto Microsoft verso questa apertura strategica. Da un lato, l'espansione dell'ecosistema AI open source ha ridotto il vantaggio competitivo di mantenere riservati elementi come l'ingegneria dei prompt o il design dell'interfaccia. Dall'altro, l'aumento degli attacchi informatici nel settore degli strumenti di sviluppo ha reso indispensabile una collaborazione comunitaria per identificare vulnerabilità e implementare soluzioni efficaci.

Per ora, l'apertura riguarda solo Copilot Chat, ma Microsoft ha confermato che nei prossimi mesi anche le funzionalità di completamento inline dell'estensione originale di GitHub Copilot saranno migrate nella versione open source.

Il futuro della collaborazione

Microsoft ha già reso disponibile una documentazione completa e una sezione FAQ per guidare gli sviluppatori nell'esplorazione dell'architettura e dei processi dell'estensione. L'azienda invita attivamente la comunità a contribuire con miglioramenti e a fornire feedback costruttivi.