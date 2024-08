Microsoft posticipa il lancio di Windows Recall, necessari altri test

Microsoft ha recentemente annunciato che il lancio di Windows Recall, una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale, sarà posticipato per ulteriori test, con una nuova data di rilascio prevista per ottobre, inizialmente disponibile per gli utenti Windows Insider con PC Copilot+.

Windows Recall promette di essere una novità rivoluzionaria nel panorama dell'informatica, permettendo agli utenti di catturare automaticamente screenshot delle finestre attive sui propri dispositivi, analizzarli tramite un'unità di elaborazione neurale (NPU) e archiviare i dati in un database SQLite. Gli utenti possono poi effettuare ricerche all'interno di questo database utilizzando il linguaggio naturale, per recuperare facilmente informazioni e screenshot pertinenti.

Nonostante il potenziale di semplificazione offerto da Windows Recall, l'idea ha sollevato importanti preoccupazioni in materia di privacy e sicurezza informatica. Gli esperti hanno infatti espresso dubbi sul rischio che questa funzione possa essere sfruttata da attori malintenzionati per accedere ai dati degli utenti in modo fraudolento.

Preoccupazioni relative alla privacy hanno posticipato il lancio di Windows Recall

In risposta a tali critiche, Microsoft ha dichiarato di aver modificato la funzione rendendola opzionale (opt-in) e garantendo che il database contenente gli screenshot rimanga crittografato, a meno che l'utente non si autentichi tramite Windows Hello. Queste modifiche, annunciate per la prima volta a giugno, fanno parte di un impegno più ampio di Microsoft verso il miglioramento della sicurezza e della privacy dei suoi utenti.

Il rinvio di Windows Recall è stato deciso a causa delle reazioni negative da parte dei clienti, oltre che delle preoccupazioni sollevate dai difensori della privacy. Microsoft ha quindi optato per un ulteriore periodo di test con la comunità di Windows Insider prima di rendere la funzione disponibile a tutti gli utenti con PC Copilot+. La nuova strategia riflette la volontà dell'azienda di garantire che Windows Recall sia sicuro e affidabile prima del suo lancio ufficiale.

In un recente aggiornamento, Microsoft ha confermato che la priorità principale rimane la sicurezza, promettendo ulteriori dettagli sul funzionamento di Windows Recall attraverso un nuovo blog, previsto per il periodo del lancio. Grazie a questi test aggiuntivi e alle nuove misure di sicurezza, l'azienda spera di superare le iniziali controversie e offrire un'esperienza utente ottimale e sicura.