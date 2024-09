Microsoft Planner: arriva la versione web, gestione lavoro a 360°

Microsoft ha sviluppato la versione web di Planner basandosi sui suggerimenti e le esigenze degli utenti. Questa nuova piattaforma, disponibile all'indirizzo https://planner.cloud.microsoft , combina in un'unica interfaccia le migliori funzionalità di vari strumenti già esistenti, come:

, per la pianificazione e il monitoraggio di progetti complessi. Microsoft Copilot (in anteprima per gli abbonamenti premium), che fornisce suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale per migliorare il flusso di lavoro.

Le funzionalità di Planner per il web

Planner per il web consente una visione d'insieme su tutte le attività e i progetti in corso, offrendo diverse modalità di visualizzazione, tra cui la sezione "My Tasks" per accedere a tutti gli incarichi e la funzione "My Day" per organizzare le priorità giornaliere. Tra le altre opzioni, ci saranno visualizzazioni come la griglia, la bacheca, i grafici e il calendario, offrendo la massima flessibilità nella gestione del lavoro.

Anche nella versione gratuita, Planner per il web offre un set completo di funzionalità. Tuttavia, per chi necessita di strumenti più avanzati, è disponibile un abbonamento premium che include opzioni aggiuntive come:

, per distribuire le attività in modo efficace. Gestione degli obiettivi, per definire traguardi specifici.

La versione web di Planner sarà inizialmente disponibile per gli abbonati Microsoft 365 con aggiornamenti Targeted Release e, successivamente, verrà distribuita a tutti gli utenti. Inoltre, Microsoft organizzerà un AMA online il 17 settembre alle ore 18:00 italiane per rispondere alle domande degli utenti.