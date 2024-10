Microsoft modifica l'apertura dei file Office su iOS e Android

Microsoft ha recentemente introdotto alcune modifiche significative nella gestione dei file Word, Excel e PowerPoint sulle sue app mobili per iOS e Android, al fine di rendere l’esperienza più chiara per gli utenti. L'azienda ha infatti ricevuto numerose segnalazioni da parte degli utenti che si dichiaravano confusi riguardo al funzionamento delle app autonome di Word, Excel e PowerPoint in relazione alla nuova app unificata Microsoft 365.

Per affrontare questo problema, Microsoft ha deciso di modificare il modo in cui i file vengono aperti dalle app mobili principali come Outlook, OneDrive e Teams. In particolare, se l'utente ha installato le applicazioni autonome di Word, Excel o PowerPoint, l'apertura di un file da queste piattaforme lancerà automaticamente l'applicazione corrispondente, anziché avviare l'app Microsoft 365. Questo cambiamento rende l’interazione più prevedibile e coerente con le preferenze degli utenti.

Nel caso in cui un utente abbia installato solo l'app Microsoft 365, non ci saranno cambiamenti: i file continueranno ad aprirsi direttamente all'interno dell'app stessa. Tuttavia, se nessuna delle app necessarie è installata, le piattaforme come Outlook, OneDrive o Teams indirizzeranno l'utente all'App Store o al Google Play Store, suggerendo il download delle applicazioni di Word, Excel o PowerPoint invece di Microsoft 365.

Qual è l'obiettivo di queste modifiche introdotte?

Microsoft ha spiegato che l’obiettivo di queste modifiche è migliorare la prevedibilità dell'esperienza di apertura dei file sui dispositivi mobili, in particolare attraverso app hub come OneDrive, Outlook e Teams. Le app autonome, infatti, sono considerate migliori per gestire scenari in cui si desidera aprire più file contemporaneamente, sfruttando appieno il supporto multi-finestra dei moderni sistemi operativi mobili e per tablet.

Queste modifiche sono già operative nell'app OneDrive per iOS e Android. Outlook introdurrà questa nuova esperienza a partire da novembre, mentre la data esatta per Teams non è ancora stata fissata ma è in fase di definizione. Per ulteriori dettagli, gli utenti possono consultare l'annuncio ufficiale sui forum della Tech Community di Microsoft.