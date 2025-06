Microsoft lancia Copilot Vision per Windows: AI sempre più interattiva

Copilot Vision, la nuova estensione dell’assistente AI di Microsoft, modifica in maniera significativa l’interazione con i dispositivi grazie a un’innovativa capacità di analisi visiva. Il team di sviluppo ha fatto capire che questa nuova funzione permette agli utenti di avere un esperto sempre al proprio fianco, pronto ad assistere i singoli utenti su ciò che si visualizza sullo schermo.

Assistenza e attenzione alla privacy

Questa tecnologia avanzata, che parte del programma sperimentale Copilot Labs, consente agli utenti di condividere lo schermo o singole applicazioni con l’intelligenza artificiale. In cambio, si ottiene un’assistenza immediata e contestuale su foto, documenti e pagine web. Il tutto è reso possibile tramite un’icona a forma di occhiali, che attiva la funzione senza interrompere il flusso di lavoro.

L’attenzione alla privacy è un punto chiave dell'intera esperienza e dell'intero sviluppo: a differenza di strumenti come Recall, che catturano automaticamente schermate, Copilot Vision opera esclusivamente su richiesta esplicita dell’utente, garantendo pieno controllo su quali applicazioni vengono condivise.

Integrazione con Adobe Photoshop

L’integrazione con software professionali come Adobe Photoshop aggiunge ulteriore valore, trasformando Copilot Vision in un coach digitale capace di fornire istruzioni personalizzate per sfruttare al meglio funzionalità complesse. Questa caratteristica lo rende uno strumento indispensabile per professionisti e creativi.

Disponibilità e anniversario

Disponibile gratuitamente per Windows 10 e Windows 11 negli Stati Uniti, questa mossa rappresenta un passo strategico per Microsoft, che celebra il suo 50° anniversario rafforzando la propria leadership nel settore dell’intelligenza artificiale. Particolarmente degna di nota è la compatibilità cross-platform, che estende il supporto anche a dispositivi iOS e Android, ampliando l’accessibilità della tecnologia.

Nonostante la disponibilità attuale sia limitata al mercato statunitense, l’entusiasmo generato durante la fase di test suggerisce una possibile espansione globale nei prossimi mesi. Questo sottolinea la visione di Microsoft di un futuro in cui l’intelligenza artificiale è sempre più integrata nelle attività quotidiane.