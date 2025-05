Microsoft introduce Ask Copilot nel menu contestuale di Windows 11

Microsoft integra 'Ask Copilot' nel menu contestuale di Windows 11 per semplificare l'accesso all'AI. Reazioni dell'utenza e come disattivarlo.

Microsoft integra 'Ask Copilot' nel menu contestuale di Windows 11 per semplificare l'accesso all'AI. Reazioni dell'utenza e come disattivarlo.