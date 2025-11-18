Microsoft Ignite 2025: AI protagonista con Copilot, Agent Factory e sicurezza avanzata

La rivoluzione digitale sta vivendo una nuova accelerazione, e il palcoscenico di Microsoft Ignite 2025 si conferma come epicentro di una trasformazione che va ben oltre il semplice aggiornamento tecnologico. L’evento, che si tiene a San Francisco dal 18 al 21 novembre, ha messo in luce una visione audace, capace di ridefinire il ruolo dell’intelligenza artificiale all’interno delle strategie aziendali globali. A guidare il dibattito, le parole di Judson Althoff, CEO di Microsoft Commercial Business: “L’intelligenza artificiale è il catalizzatore dell’ambizione umana”. Una dichiarazione che segna il passaggio dall’AI come semplice supporto operativo a vero e proprio motore di cambiamento e competitività.

Il nuovo corso tracciato da Microsoft punta a trasformare le aziende in Frontier Firm: organizzazioni dinamiche, pronte a sfruttare una intelligenza artificiale responsabile e centrale nei processi decisionali. Tre pilastri tecnologici emergono con chiarezza e si impongono come elementi cardine di questa roadmap: Microsoft 365 Copilot potenziato dal nuovo modulo Work IQ, la piattaforma di integrazione dati e conoscenza Foundry IQ e Fabric IQ, e infine la nuova infrastruttura di Agent 365 pensata per garantire sicurezza AI in un panorama dominato da una crescita esponenziale degli agenti autonomi.

La vera innovazione che cattura l’attenzione degli addetti ai lavori è Work IQ, l’intelligenza integrata in Microsoft 365 Copilot. Grazie a una sofisticata combinazione di dati, memoria e capacità inferenziale, Work IQ connette gli agenti alle informazioni disperse tra email, file, riunioni e chat aziendali, trasformando il supporto decisionale da una funzione reattiva a una predittiva. Il valore aggiunto di questa soluzione risiede nella sua capacità di automatizzare processi in modo contestuale, anticipando le esigenze degli utenti e creando valore senza la necessità di interventi manuali.

Il secondo livello architetturale presentato a Microsoft Ignite 2025 si articola su Foundry IQ e Fabric IQ. Il primo, Foundry IQ, centralizza la conoscenza aziendale, aggregando dati provenienti da fonti eterogenee e garantendo sicurezza e coerenza agli agenti distribuiti. Il secondo, Fabric IQ, si occupa di integrare dati analitici, temporali e geografici con i sistemi operativi aziendali, creando un ecosistema dove persone e macchine collaborano in tempo reale. Questa sinergia tra dati e operatività permette alle organizzazioni di ottenere una visione condivisa, accelerando la trasformazione digitale in ogni ambito.

L’approccio democratico alla creazione di agenti AI si concretizza con Microsoft Agent Factory, il programma che elimina barriere tecniche e burocratiche. Qui, le aziende possono lanciare nuovi progetti su Foundry IQ e Copilot Studio senza dover affrontare complessi processi di provisioning o la necessità di licenze preliminari. Il supporto diretto degli AI Forward Deployed Engineers assicura che anche le realtà meno strutturate possano beneficiare delle opportunità offerte dall’AI, accelerando il percorso verso una digitalizzazione diffusa e inclusiva.

Tuttavia, l’espansione degli agenti AI porta con sé una sfida fondamentale: la sicurezza AI. Secondo IDC, entro il 2028 si conteranno oltre 1,3 miliardi di agenti AI impegnati nella gestione aziendale. Una crescita che espone le organizzazioni al rischio di una nuova forma di shadow IT, dove la mancanza di strumenti adeguati di monitoraggio e controllo potrebbe trasformare l’innovazione in vulnerabilità. È qui che entra in gioco Agent 365: questa infrastruttura garantisce visibilità, gestione e protezione integrate, assegnando a ogni agente un’identità aziendale tramite Entra ID. In questo modo, la sicurezza degli agenti autonomi viene trasformata da punto critico a funzione governata e centralizzata, riducendo drasticamente i rischi operativi.

Microsoft Ignite 2025 delinea una roadmap chiara e concreta, in cui l’ambizione umana e la potenza dell’intelligenza artificiale convergono in ecosistemi sicuri, responsabili e profondamente radicati nella realtà operativa delle organizzazioni. Il futuro della trasformazione digitale non è più un orizzonte lontano, ma una realtà che prende forma oggi, guidata da piattaforme intelligenti, dati integrati e una nuova governance della sicurezza AI.