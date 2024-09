Microsoft ha risolto il crash delle App 365 durante la scrittura

Microsoft ha recentemente risolto un problema che affliggeva le applicazioni della suite Microsoft 365, come Outlook, Word, Excel e OneNote, causando il loro crash durante la digitazione o la correzione ortografica. Questo bug era presente nella versione 2407 con Build 17830.20138 o superiore e ha interessato gli utenti di diverse applicazioni della suite, tra cui Excel, Word, Outlook, PowerPoint e OneNote.

L'origine del problema è stata identificata in una discrepanza tra le versioni degli strumenti di correzione ortografica di Office 2016 e i pacchetti linguistici installati sui computer. Quando questi pacchetti non erano aggiornati all’ultima versione disponibile, si verificavano dei malfunzionamenti che portavano al crash delle app.

Microsoft ha spiegato che questi strumenti di correzione ortografica risalivano a installazioni precedenti di Office o erano residui della migrazione a Microsoft 365. La coesistenza di Office 2016 con le app di Microsoft 365 non è supportata, poiché utilizzano tecnologie di installazione differenti, causando conflitti nella gestione delle versioni.

Modelli difettosi che variavano a seconda della lingua

Un esempio specifico citato dall'azienda è legato ai moduli difettosi che variavano a seconda della lingua installata. Per l'italiano, ad esempio, era coinvolto il file "mscss7it.dll", mentre per il tedesco si trattava di "mscss7de.dll", con ulteriori moduli per altre lingue.

Microsoft ha annunciato che il problema è stato finalmente risolto nelle build più recenti delle app di Microsoft 365, tra cui la Versione 2409, disponibile sia per il Canale Beta che per il Canale corrente. Tuttavia, l'azienda raccomanda agli utenti di disinstallare eventuali strumenti di correzione ortografica di Office 2016 ancora presenti sui sistemi, sostituendoli con i pacchetti linguistici aggiornati di Microsoft 365, che si aggiornano automaticamente insieme al resto della suite.

Se, nonostante l'installazione della build corretta, gli utenti dovessero continuare a riscontrare crash delle applicazioni durante la scrittura o l’utilizzo delle funzionalità di correzione ortografica, Microsoft suggerisce di procedere con una riparazione online di Office. Se il problema persiste, si consiglia di disinstallare e reinstallare il pacchetto linguistico, seguendo le istruzioni dettagliate fornite nei documenti di supporto dell’azienda.