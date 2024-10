Microsoft ha lanciato Drasi, una piattaforma open source per i dati

Microsoft ha lanciato Drasi, una piattaforma open-source innovativa progettata per l'elaborazione dei dati in tempo reale. Questa soluzione mira a facilitare le risposte intelligenti nei sistemi dinamici, eliminando la necessità di spostare i dati in un data lake centrale o di eseguire costantemente query sui dati provenienti da diverse fonti.

Drasi adotta un approccio basato su query a basso codice, offrendo agli sviluppatori la possibilità di definire regole complesse per rilevare i cambiamenti desiderati nei flussi di dati. La piattaforma monitora costantemente i dati e, quando vengono rilevati cambiamenti che corrispondono ai criteri definiti nelle query, esegue automaticamente le azioni previste.

La struttura di Drasi si basa su tre elementi chiave: le fonti, le query continue e le reazioni. Le fonti si connettono a diversi database e sistemi, osservando continuamente le modifiche rilevanti.

Ecco come lavorano la query

Le query continue, formulate tramite il linguaggio di query Cypher, valutano in tempo reale i cambiamenti nei dati, confrontandoli con i parametri impostati dagli utenti. Quando i criteri di una query vengono soddisfatti, le reazioni vengono attivate, consentendo l’esecuzione di azioni come l’invio di notifiche, l'aggiornamento di altri sistemi o l'attuazione di interventi correttivi.

Uno dei punti di forza di Drasi è la sua flessibilità. Attualmente, la piattaforma supporta fonti come PostgreSQL, Microsoft Dataverse e Azure Event Grid, oltre a offrire una serie di reazioni predefinite. Tuttavia, le organizzazioni hanno la possibilità di sviluppare integrazioni personalizzate in base alle loro specifiche esigenze, rendendo la piattaforma estremamente adattabile a contesti diversi.

Disponibile con licenza Apache 2.0, Drasi può essere utilizzato sia in ambito commerciale che non commerciale, offrendo ampie possibilità di adozione. La piattaforma rappresenta una soluzione particolarmente promettente per le aziende che necessitano di un sistema efficiente per gestire dati in tempo reale e reagire in maniera automatizzata ai cambiamenti, riducendo così la complessità dei processi.