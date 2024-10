Microsoft Edge inizia a testare Copilot Vision

Microsoft Edge Canary è stato aggiornato con un'interessante funzionalità chiamata Copilot Vision, ancora in fase di test. L'attuale implementazione di Vision in Edge è piuttosto utile in quanto consente di inviare rapidamente contenuti alla barra laterale di Copilot. Tuttavia, presenta ancora alcune limitazioni. Ad esempio, non è efficace nel comprendere cosa stai facendo su una pagina web o cosa stai guardando all'interno del browser. Annunciato il 1 ottobre, Copilot Vision consente a Copilot di comprendere la pagina web che stai visualizzando e di aiutare l’utente a rispondere alle domande o suggerire i passaggi successivi, il tutto utilizzando il linguaggio naturale. È completamente facoltativo e funziona solo quando l’utente sceglie di utilizzarlo. Come notato da Leo su X, Microsoft ha già aggiunto la funzionalità in Edge Canary, ma non è ancora pronta.

Microsoft Edge: come utilizzare Copilot Vision

La nuova funzionalità AI dovrebbe apparire nella parte inferiore dello schermo e può essere richiamato quando si passa il mouse sul flyout di Copilot Vision. Secondo i primi test effettuati, al momento non sembra funzionare correttamente. Gli utenti che hanno accesso a Microsoft Edge Canary possono provare la funzionalità in modo semplice. In primis è necessario accedere al browser. Poi, nella barra degli indirizzi, digitare edge://flags e premere Invio. Nella casella di ricerca in cima alla pagina, digitare Copilot Vision. Trovare poi il flag dedicato (abilita l'esperienza Copilot Vision: Mac, Windows, Linux). Nel menu a discesa accanto, selezionare Enabled Voice + TXT + IMAGE2. Infine, cliccare su Riavvia per applicare le modifiche. A questo punto sarà possibile vedere il flyout di Copilot nella parte inferiore del browser.

In un post del blog, Microsoft ha precedentemente confermato che Copilot Vision dovrebbe funzionare su un numero selezionato di siti web pre-approvati. Inoltre, non funzionerà su contenuti protetti da paywall o sensibili. Quando lo si usa, il contenuto non viene archiviato o utilizzato per la formazione e, non appena si chiude la funzionalità, tutto viene eliminato. Ad oggi l’azienda di Redmond non ha annunciato una data ufficiale per il rilascio generale di Copilot Vision su Microsoft Edge. Tuttavia, è probabile che ciò possa accadere entro la fine del 2024.