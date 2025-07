Microsoft Copilot insegue ChatGPT: OpenAI domina la classifica dei download

Negli ultimi anni, il settore della intelligenza artificiale ha visto una crescita esponenziale, con colossi tecnologici impegnati in una corsa senza precedenti per conquistare la leadership globale. In questo scenario, Microsoft si è distinta per gli ingenti investimenti effettuati: ben 80 miliardi di dollari solo nell’ultimo anno fiscale, una cifra che testimonia la volontà dell’azienda di Redmond di imporsi come protagonista nell’era dell’AI.

Tuttavia, nonostante le risorse messe in campo e una strategia di sviluppo aggressiva, la realtà dei fatti racconta una storia diversa: Copilot, l’assistente AI targato Microsoft, sembra non riuscire a tenere il passo dei principali concorrenti, sia in termini di download che di percezione da parte degli utenti.

ChatGPT lascia un vuoto alle sue spalle

Secondo dati forniti da Sensor Tower e analizzati da Bloomberg, il divario tra Copilot e i suoi rivali è più ampio di quanto si potesse immaginare. ChatGPT, sviluppato da OpenAI, domina incontrastato il mercato con oltre 900 milioni di installazioni a livello globale, stabilendo uno standard che appare irraggiungibile per gli altri player.

Seguono a distanza Gemini di Google, con 200 milioni di download, e DeepSeek, che ha raggiunto quota 127 milioni. In questo panorama, i 79 milioni di download totalizzati da Copilot risultano quasi marginali, soprattutto se si considera la portata degli investimenti sostenuti da Microsoft.

Disparità evidente

Questa evidente disparità solleva inevitabilmente domande sulla reale efficacia della strategia di Redmond. L’azienda, infatti, non ha risparmiato risorse: durante l’anno fiscale 2025, conclusosi lo scorso giugno, ha investito circa 80 miliardi di dollari nella costruzione e nell’ottimizzazione di data center “AI-ready”, fondamentali per supportare le crescenti esigenze computazionali delle nuove generazioni di modelli di intelligenza artificiale.

Parallelamente, Microsoft ha messo in campo una politica di incentivazione per i team di sviluppo, con compensi elevati e bonus sostanziosi, nella speranza di accelerare l’innovazione e colmare il gap tecnologico.

Distanza in termini di qualità

Eppure, il problema sembra andare oltre la mera quantità di risorse investite. Dal 2023, una parte significativa degli utenti segnala come Copilot sia ancora distante dai livelli di qualità offerti da ChatGPT, soprattutto per quanto riguarda la precisione delle risposte, la personalizzazione dell’esperienza e l’usabilità complessiva. Un gap qualitativo che pesa non solo sull’adozione del servizio, ma anche sulla percezione pubblica della capacità di Microsoft di innovare realmente nel campo dell’AI.

L'obiettivo di Microsoft

Proprio per rispondere a queste criticità, in occasione del 50° anniversario dell’azienda, Mustafa Suleyman, Chief AI Officer di Microsoft, ha annunciato una serie di aggiornamenti sostanziali per Copilot.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un assistente virtuale sempre più personalizzato, in grado di adattarsi allo stile, al tono e alle preferenze di ogni singolo utente, fino a consentire la scelta di un nome proprio per l’assistente. Si tratta di una strategia che punta a differenziare Copilot dalla concorrenza, valorizzando la componente di automazione e personalizzazione, due elementi sempre più centrali nell’evoluzione della intelligenza artificiale.