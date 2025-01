Microsoft avvia i test per la ricerca AI di Windows

Microsoft sta testando la ricerca di Windows basata sull'intelligenza artificiale in una nuova build del canale di sviluppo per i tester Insider di Windows 11. Annunciata a ottobre, utilizza l'indicizzazione semantica per consentire agli utenti di cercare file locali utilizzando un linguaggio più informale. Come altre funzionalità di intelligenza artificiale di Microsoft, per utilizzarla è necessario un PC Copilot Plus. La funzionalità si applica sia che si stia utilizzando le caselle di ricerca in Impostazioni, Esplora file o la barra delle applicazioni. Inoltre, non è necessario essere connesso a Internet per funzionare, grazie ai chip NPU sui computer Copilot Plus. Per ora, la ricerca AI è limitata alle impostazioni di Windows e ai file con formati di immagine e testo che includono JPEG, PNG, PDF, TXT e XLS.

Microsoft: ricerca avanzata arriverà su PC Copilot+ con Snapdragon e poi AMD e Intel

L’azienda afferma che la ricerca funziona solo per i file nelle posizioni che hai scelto di indicizzare. Gli utenti possono modificare tali posizioni utilizzando le opzioni che si trovano in Impostazioni, poi Privacy e sicurezza e, infine, Ricerca Windows. In alternativa, è possibile attivare "Ricerca avanzata" per indicizzare l'intero computer. L'azienda aggiunge che la funzionalità alla fine si espanderà per includere dati cloud come quelli archiviati in OneDrive. Secondo Microsoft, la ricerca di Windows basata sull'intelligenza artificiale "verrà gradualmente distribuita ai Windows Insider sui PC Copilot+ basati su Snapdragon". Il supporto per i computer Intel o AMD Copilot Plus arriverà in seguito. La funzionalità sarà attiva per i PC impostati con le lingue cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo. Attualmente non è previsto l’italiano, ma con buona probabilità verrà incluso in seguito.

Oltre alla nuova ricerca, la build include anche strumenti di scrittura AI offerti da Click to Do. Si tratta di una funzionalità che consente di scegliere tra menu di opzioni sensibili al contesto quando si tiene premuto il tasto Windows e si clicca con il tasto sinistro sullo schermo. Infine, selezionando Rewrite apparirà un'opzione "Refine" che può correggere gli errori di grammatica.