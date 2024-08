Microsoft aggiorna la sincronizzazione moduli in Excel: le novità

Secondo Microsoft, i fogli di calcolo Excel creati con la vecchia soluzione di sincronizzazione non riceveranno più nuovi aggiornamenti delle risposte dopo l'introduzione del nuovo sistema. Tuttavia, i file di lavoro già esistenti e i dati raccolti fino a quel momento saranno conservati. La nuova soluzione promette di essere più efficiente e stabile, assicurando una gestione migliore delle risposte.

Attualmente, la nuova modalità di sincronizzazione è disponibile solo per Excel sul web, ma Microsoft sta lavorando per estendere la funzionalità anche alle versioni desktop di Excel per Windows e Mac. Una differenza chiave rispetto al vecchio sistema è che, con la nuova sincronizzazione, sarà necessario aprire Excel per ricevere le nuove risposte. Se l'app non viene aperta, le risposte non verranno aggiornate automaticamente nella cartella di lavoro.

Un avviso per agevolare questo passaggio

Per agevolare il passaggio, gli utenti riceveranno un avviso che suggerirà di aggiornare la sincronizzazione. Verrà visualizzato un pulsante con la dicitura "Aggiorna sincronizzazione in Excel", che permetterà di avviare il processo di migrazione alla nuova tecnologia.

Una volta aggiornato, Excel creerà un nuovo foglio di lavoro all'interno della cartella esistente, dove tutte le risposte passate e future verranno risincronizzate. I dati precedenti, presenti nel foglio originale, rimarranno comunque accessibili, anche se non saranno più aggiornati.

Una barra verde nella parte superiore dell'applicazione indicherà il completamento corretto dell'aggiornamento alla nuova soluzione di sincronizzazione. Microsoft ha invitato gli utenti a consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli su questo cambiamento.