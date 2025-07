Microsoft 365 Copilot amplia il supporto a 48 lingue, ecco le nuove 6 lingue

Un importante traguardo per l'inclusione linguistica è stato raggiunto da Microsoft 365 Copilot, che ora supporta ben 48 lingue diverse. Con il recente aggiornamento, lo strumento di intelligenza artificiale di Microsoft ha ampliato il proprio portfolio linguistico, includendo sei nuove lingue: albanese, filippino, islandese, malese, maltese e serbo in versione cirillica. Questo ampliamento sottolinea l'impegno dell'azienda verso una maggiore accessibilità globale, aprendo nuove opportunità per milioni di utenti in tutto il mondo.

Due lingue particolarmente rilevanti

Particolarmente rilevante è l'inserimento del filippino e del malese, lingue parlate da centinaia di milioni di persone nel Sud-est asiatico. Questo aggiornamento mira a soddisfare le esigenze di una vasta platea di utenti, permettendo loro di sfruttare le potenzialità di Microsoft 365 Copilot nella propria lingua madre. Tuttavia, Microsoft ha precisato che, mentre la maggior parte delle funzionalità sarà immediatamente disponibile in questi idiomi, l'integrazione completa con strumenti come OneDrive e Loop richiederà più tempo, con una previsione di completamento entro il terzo trimestre del 2025.

Entra anche il serbo cirillico

Un'altra novità significativa è l'aggiunta del supporto per il serbo cirillico, che si affianca alla versione latina già presente. Questa scelta evidenzia l'attenzione di Microsoft verso le specificità culturali delle diverse comunità linguistiche, dimostrando un impegno a valorizzare le diversità. Potrebbe anche rappresentare un passo verso l'integrazione di altre lingue che utilizzano sistemi di scrittura multipli, ampliando ulteriormente l'accessibilità del servizio.

Un portfolio ampio

Il portfolio linguistico di Microsoft 365 Copilot include ora una vasta gamma di idiomi, tra cui italiano, cinese (sia nella versione semplificata che tradizionale), arabo, giapponese e coreano. Grazie a questa espansione, gli utenti possono creare contenuti, elaborare dati e sviluppare presentazioni in modo più naturale e intuitivo, con evidenti vantaggi per la produttività aziendale. La possibilità di lavorare nella propria lingua madre riduce le barriere linguistiche e consente una comunicazione più efficace.

Uno strumento versatile

Per gli utenti che tentano di utilizzare lo strumento in lingue non ancora supportate, il sistema mostra un avviso suggerendo di modificare l'input. Microsoft ha comunque rassicurato che l'espansione linguistica continuerà nei prossimi mesi, anche se non ha ancora rivelato quali saranno i prossimi idiomi ad essere integrati. Questo continuo sviluppo riflette la volontà dell'azienda di rendere la tecnologia sempre più inclusiva e accessibile a un pubblico globale.

L'ampliamento del supporto linguistico non solo rende Microsoft 365 Copilot uno strumento più versatile, ma consolida anche la posizione di Microsoft nel competitivo mercato delle soluzioni di intelligenza artificiale. L'attenzione verso lingue meno diffuse, come l'albanese e il maltese, potrebbe favorire l'adozione della tecnologia in mercati emergenti, contribuendo a una digitalizzazione più inclusiva e a una maggiore penetrazione in aree geografiche finora meno servite.