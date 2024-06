Meta testa personaggi AI creati dagli utenti su Instagram

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società lancerà personaggi AI realizzati dai creator attraverso lo studio Meta AI su Instagram. I test inizieranno negli USA. L'annuncio della società di social media arriva lo stesso giorno in cui Character.ai, società di chatbot sostenuta da a16z, sta offrendo agli utenti la possibilità di parlare con avatar AI durante una chiamata. In un post sul suo canale, Zuckerberg ha osservato che questi chatbot saranno chiaramente contrassegnati come AI in modo che gli utenti ne siano consapevoli. Quest’ultimo ha poi affermato che Meta ha collaborato con creator per lanciare le prime versioni di chatbot realizzate da quest’ultimi, come l'account meme Wasted e il creatore di tecnologia Don Allen Stevenson III.

Meta: i creator potranno usare l’AI per interagire con i fan

In un’intervista che Zuckerberg ha condiviso sui suoi canali social, il CEO ha ampliato i casi d’uso degli avatar AI, affermando: “Ci vogliono molte API diverse che vengono create per riflettere i diversi interessi delle persone. Quindi gran parte dell'approccio consentirà a ogni creator, e poi eventualmente anche a ogni piccola impresa sulla piattaforma, di creare un'intelligenza artificiale per se stesso che li aiuti a interagire con la propria comunità e con i propri clienti se sono un'azienda". I creator potrebbero anche voler utilizzare l'intelligenza artificiale per interagire con i fan, poiché al momento non hanno il tempo di rispondere a tutti i messaggi in arrivo. Tuttavia, ha ammesso che la qualità degli avatar AI alla fine diventerà una sorta di "forma d'arte" che si evolve e migliora nel tempo.

Come ha osservato ancora Zuckerberg "Non credo che sappiamo quale sarà la formula più coinvolgente, divertente e capace di creare fiducia. Quindi vogliamo fornire alle persone gli strumenti in modo che si possa sperimentare e vedere cosa alla fine funziona bene". Meta inizierà a testare la funzionalità con circa 50 creator e una piccola percentuale di utenti, per poi estenderla nei prossimi due mesi. La speranza è quela di lanciarla completamente entro agosto.