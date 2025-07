Meta punta sull’intelligenza artificiale: più tempo sulle app grazie a contenuti consigliati

L’ecosistema digitale sta vivendo una trasformazione profonda e senza precedenti, guidata dall’adozione crescente di tecnologie avanzate e dall’ottimizzazione delle piattaforme social. In questo scenario, Meta si conferma protagonista assoluta, sfruttando il potenziale della intelligenza artificiale per ridefinire le dinamiche di engagement e consumo dei contenuti sulle sue applicazioni.

L’ultimo trimestre ha segnato risultati record per il colosso di Menlo Park, con una crescita che va oltre i semplici numeri, abbracciando anche una nuova filosofia nella gestione e nella proposta dei contenuti consigliati.

Risultati finanziari secondo trimestre 2025

Secondo i dati presentati da Mark Zuckerberg durante la recente conferenza sui risultati finanziari del secondo trimestre 2025, il tempo di permanenza su Facebook è aumentato del 5%, mentre su Instagram la crescita ha raggiunto il 6%.

Un dato ancora più impressionante riguarda il consumo di video, salito del 20% rispetto all’anno precedente, grazie all’introduzione di sistemi di raccomandazione sempre più sofisticati. Questo balzo in avanti testimonia l’efficacia delle nuove tecnologie integrate da Meta, che puntano a offrire agli utenti esperienze personalizzate e coinvolgenti.

Impiego avanzato dell'AI

Il cuore di questa strategia è rappresentato dall’impiego avanzato della intelligenza artificiale nei meccanismi di selezione e distribuzione dei contenuti. Zuckerberg ha sottolineato come gli algoritmi stiano raggiungendo livelli di precisione inediti nell’identificare ciò che è davvero rilevante per ciascun utente, rendendo la navigazione sulle piattaforme non solo più interessante, ma anche più funzionale alle esigenze individuali.

Questo approccio, basato sulla personalizzazione spinta, si traduce in una fidelizzazione crescente e in un aumento significativo della base utenti, che oggi tocca i 3,4 miliardi di persone attive ogni mese sulle principali applicazioni di Meta.

AI slop

Tuttavia, l’espansione dell’utilizzo dell’AI non è esente da critiche. Il fenomeno noto come AI slop, ovvero la proliferazione di contenuti di bassa qualità generati automaticamente, sta alimentando un acceso dibattito sulla genuinità e l’autenticità dell’esperienza social.

Nonostante queste preoccupazioni, Meta difende con forza la propria strategia, sostenendo che i nuovi algoritmi sono in grado di filtrare efficacemente il materiale meno pertinente e di promuovere invece la qualità e l’originalità dei contenuti. La società sottolinea come la continua evoluzione dei sistemi di sistemi di raccomandazione sia la chiave per mantenere alto il livello dell’offerta, garantendo agli utenti un flusso costante di proposte sempre più in linea con i loro interessi.

Impatto economico

L’impatto di queste innovazioni è evidente anche dal punto di vista economico: la crescita della base utenti del 6% anno su anno ha contribuito a un aumento dei ricavi del 22%, con il fatturato che ha raggiunto i 47,1 miliardi di dollari nel trimestre. Particolarmente rilevante è la performance di Instagram, dove la promozione di contenuti consigliati e originali, in particolare sotto forma di video, ha giocato un ruolo centrale nell’attrarre e trattenere l’audience.

Il ruolo di Threads

Un altro tassello fondamentale nella strategia di Meta è rappresentato da Threads, la piattaforma nata per competere con X. Grazie all’integrazione dei LLMs (Large Language Models), anche questa applicazione sta registrando incrementi significativi nel tempo di permanenza degli utenti, dimostrando la capacità del gruppo di innovare costantemente e di adattarsi alle nuove tendenze del mercato social.