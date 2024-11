Meta introdurrà la pubblicità su Threads già a da gennaio 2025

Meta ha intenzione di avviare la monetizzazione di Threads prima del previsto, con la pubblicità che debutterà già a gennaio 2025. Secondo un recente rapporto di The Information, la piattaforma, che conta attualmente 275 milioni di utenti mensili, introdurrà inizialmente un numero limitato di inserzionisti. Questo cambiamento avviene in netto anticipo rispetto a quanto suggerito dai dirigenti di Meta, che in passato avevano parlato di un processo di monetizzazione che si sarebbe sviluppato nel corso di diversi anni.

Mark Zuckerberg, durante una dichiarazione ad agosto, aveva indicato che Threads avrebbe potuto raggiungere il traguardo di un miliardo di utenti, sottolineando che il passaggio alla generazione di ricavi sarebbe stato un processo lungo. Nonostante ciò, Meta sembra aver accelerato i suoi piani. Nella sua ultima conference call sugli utili, la CFO di Meta, Susan Li, ha ribadito che l'azienda non si aspetta che Threads diventi una fonte significativa di guadagno nel 2025, ma la decisione di introdurre annunci pubblicitari già a inizio anno mostra la volontà di testare il terreno per le future opportunità di monetizzazione.

La monetizzazione su Threads sarà graduale

La fase iniziale di implementazione della pubblicità su Threads sarà graduale, con un numero ristretto di inserzionisti selezionati. Non è ancora chiaro quanto rapidamente Meta espanderà il programma pubblicitario, ma l'azienda ha dichiarato che la priorità resta quella di costruire un'esperienza di valore per gli utenti prima di integrare funzionalità di monetizzazione.

La crescita di Threads è stata notevole, superando i 275 milioni di utenti mensili e aggiungendo oltre un milione di nuovi iscritti al giorno. Questo rende la piattaforma una delle più grandi tra le alternative a X che sono emerse negli ultimi anni. Per confronto, Bluesky, un'altra app simile, ha registrato una crescita significativa con un milione di nuovi utenti solo nell'ultima settimana, ma rimane ancora ben lontana dai numeri di Threads, con un totale di 15 milioni di utenti e senza pubblicità per il momento.