Meta: etichette AI meno visibili sui contenuti modificati

Meta sta aggiornando il modo in cui etichetta i contenuti su Instagram, Facebook e Thread che sono stati modificati o manipolati utilizzando l'intelligenza artificiale generativa. In un post del blog, l’azienda ha annunciato che il suo tag "AI Info" apparirà all'interno di un menu nell'angolo in alto a destra delle immagini e dei video modificati con l’AI, anziché direttamente sotto il nome dell'utente. Gli utenti possono fare clic sul menu per verificare se le informazioni sull'intelligenza artificiale sono disponibili e leggere cosa potrebbe essere stato modificato. In precedenza, Meta applicava il tag "AI Info" a tutti i contenuti correlati all'intelligenza artificiale. Ciò indipendentemente dal fatto che fossero leggermente modificati in uno strumento come Photoshop che include funzionalità di intelligenza artificiale o completamente generati dall'intelligenza artificiale da un prompt. L'azienda afferma che le modifiche vengono introdotte per "riflettere meglio l'entità dell'intelligenza artificiale utilizzata" nelle immagini e nei video sulle piattaforme.

Meta: modifiche all’etichetta introdotte a breve

Questa etichetta è stata introdotta a luglio. Ciò dopo che la precedente etichetta "Made with AI" era stata criticata da creator e fotografi per aver taggato in modo errato foto reali. Come ha affermato Meta nell'aggiornamento: "continueremo a visualizzare l'etichetta 'AI info' per i contenuti che rileviamo essere stati generati da uno strumento AI e condivideremo se il contenuto è etichettato a causa di segnali condivisi dal settore o perché qualcuno ha auto-dichiarato". L’azienda ha poi aggiunto che le modifiche inizieranno a essere implementate la prossima settimana.

I "segnali condivisi dal settore" menzionati da Meta si riferiscono a sistemi come i metadati Content Credentials supportati da C2PA di Adobe. Questi possono essere applicati a qualsiasi contenuto creato o modificato utilizzando i suoi strumenti di intelligenza artificiale generativa Firefly. Esistono altri sistemi simili, come le filigrane digitali SynthID che Google afferma siano applicate ai contenuti generati dai suoi strumenti di intelligenza artificiale. Meta non ha rivelato quali sistemi, o quanti, controlla. Tuttavia, rimuovere completamente i tag dalle immagini reali che sono state manipolate potrebbe anche rendere più difficile per gli utenti evitare di essere tratti in inganno, soprattutto perché gli strumenti di modifica basati sull'intelligenza artificiale generativa disponibili sui nuovi telefoni stanno diventando sempre più convincenti.