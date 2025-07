Meta e la scommessa sulla superintelligenza personale: la nuova sfida di Zuckerberg

La nuova era dell’intelligenza artificiale personale prende forma a Menlo Park, dove Mark Zuckerberg ha annunciato una svolta strategica destinata a ridefinire il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana.

A differenza dei suoi principali concorrenti, come Google e OpenAI, che concentrano i loro sforzi sull’automazione e sull’efficienza dei processi lavorativi, Meta si propone di creare una superintelligenza personale capace di potenziare ogni individuo, ponendo l’essere umano al centro dell’innovazione.

AI come assistente personale

In una lettera diffusa alla vigilia dei risultati finanziari del secondo trimestre 2025, Zuckerberg ha delineato una visione in cui l’intelligenza artificiale diventa un vero e proprio assistente personale, pensato per amplificare le capacità dell’utente senza sostituirlo.

L’obiettivo è chiaro: sviluppare una tecnologia che non solo accompagni, ma esalti la creatività e la produttività di ciascuno, differenziandosi radicalmente dai modelli focalizzati sull’automazione massiva.

Meta investe in un hardware proprietario

Per realizzare questa ambiziosa visione, Meta sta investendo risorse senza precedenti nello sviluppo di un hardware proprietario e nell’espansione della propria infrastruttura di data center. L’azienda ha istituito i Meta Superintelligence Labs, affidandone la guida ad Alexandr Wang, già noto per il suo ruolo di CEO presso Scale AI. Il reclutamento di talenti provenienti da aziende concorrenti testimonia la volontà di accelerare il percorso verso una nuova generazione di soluzioni AI integrate.

La sfida dei semiconduttori

La vera sfida tecnologica si gioca però sul fronte dei semiconduttori. Meta sta già implementando acceleratori custom a fianco delle GPU NVIDIA, elementi chiave per garantire potenza di calcolo e flessibilità nelle applicazioni di intelligenza artificiale.

Al centro di questa strategia si trova il chip MTIA, progettato internamente e destinato a evolversi ulteriormente con una nuova generazione attesa entro la fine dell’anno. Non mancano le indiscrezioni su un progetto di silicio AI completamente proprietario, una mossa che riecheggia la strategia dei TPU di Google e che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore.

Superintelligenza personale

La capacità di progettare chip dedicati rappresenta un vantaggio competitivo fondamentale. Meta mira a rendere l’intelligenza artificiale non solo più efficiente, ma anche più rispettosa della privacy degli utenti, consentendo l’esecuzione di modelli direttamente sui dispositivi personali: dai visori VR fino ai futuri dispositivi indossabili. Questo approccio apre la strada a una superintelligenza personale sempre più accessibile e sicura, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni individuo.

L'esperienza del metaverso

Questa nuova scommessa tecnologica arriva dopo l’esperienza, non priva di difficoltà, del metaverso. Dal 2021, la divisione Reality Labs ha registrato perdite superiori ai 60 miliardi di dollari, alimentando scetticismo tra analisti e investitori.

Tuttavia, a differenza del metaverso, l’intelligenza artificiale di Meta mostra già applicazioni concrete e un interesse crescente sia tra i consumatori sia tra le aziende, confermando la centralità di questa tecnologia nel prossimo decennio.

Prossimi anni decisivi

Secondo Zuckerberg, i prossimi dieci anni saranno “decisivi” per il futuro dell’intelligenza artificiale. La strategia di Meta punta a controllare l’intera catena del valore: dagli algoritmi come Llama — ormai punto di riferimento nel settore open source — fino ai chip che ne permettono l’esecuzione ottimale. La creazione di una superintelligenza personale diventa così il motore di una delle imprese industriali più ambiziose degli ultimi anni, con l’obiettivo di ridefinire il rapporto tra uomo e macchina.