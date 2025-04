Meta blocca Apple Intelligence sulle sue app per promuovere Meta AI

Meta blocca Apple Intelligence: la guerra dell'intelligenza artificiale irrompe sui social. La competizione tra i giganti della tecnologia si intensifica con una mossa strategica che potrebbe ridefinire il panorama dell'integrazione AI. Con un'azione decisa, Meta ha bloccato l'accesso a Apple Intelligence su tutte le sue applicazioni, inclusi Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, rafforzando così la sua posizione nel settore dell'intelligenza artificiale mobile.

Lanciata di recente con iOS 18.1, Apple Intelligence ha introdotto strumenti avanzati di scrittura e funzionalità creative come i Genmoji, che erano completamente integrati nelle app di Meta fino a questo cambiamento. Tuttavia, con l'ultimo aggiornamento, queste funzionalità sono state completamente rimosse dall'ecosistema Meta sui dispositivi Apple. Questa decisione segna un punto di svolta nella relazione tra le due aziende e apre nuove prospettive nel settore tecnologico.

Secondo il rapporto di Sorcererhat Tech, una pubblicazione brasiliana specializzata in tecnologia, questa mossa strategica mira a promuovere e consolidare Meta AI, la soluzione proprietaria di intelligenza artificiale dell'azienda guidata da Mark Zuckerberg. Meta AI offre strumenti simili a quelli di Apple Intelligence, ma opera all'interno di un ecosistema interamente controllato da Meta, sottolineando la volontà dell'azienda di costruire una piattaforma autonoma e indipendente.

I rischi di questa strategia

Le modifiche più significative sono state osservate su Instagram, dove è stata eliminata la possibilità di creare e condividere sticker personalizzati basati su Genmoji e Memoji, due funzionalità particolarmente apprezzate dagli utenti Apple. Questa decisione ha sollevato numerose discussioni tra gli utenti, molti dei quali vedono in questa scelta una limitazione delle loro opzioni creative e una possibile perdita di valore nell'esperienza utente.

Fonti del settore suggeriscono che il blocco di Apple Intelligence potrebbe essere il risultato del fallimento di un accordo tra Meta e Apple per l'integrazione del modello Llama, sviluppato da Meta, all'interno di Apple Intelligence. Secondo quanto riportato, Apple avrebbe scelto di collaborare con OpenAI, interrompendo le trattative con Meta a causa di preoccupazioni legate alla privacy e alla gestione dei dati degli utenti. Questa scelta ha ulteriormente complicato i rapporti tra le due aziende, alimentando una competizione sempre più accesa.

La strategia di Meta presenta una serie di rischi e opportunità. Da un lato, l'azienda punta a consolidare il proprio ecosistema tecnologico, offrendo agli utenti una piattaforma unificata e controllata. Dall'altro, c'è il rischio di alienare una parte significativa della base utenti, che potrebbe percepire il Meta blocco Apple come una restrizione eccessiva. Questa situazione potrebbe spingere alcuni utenti a migrare verso altre piattaforme social che continuano a supportare pienamente Apple Intelligence. A differenza di Meta, altre piattaforme social come X (precedentemente Twitter) mantengono il supporto per Apple Intelligence, offrendo agli utenti iOS un'alternativa per sfruttare gli strumenti di intelligenza artificiale di Apple.