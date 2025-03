Meta AI arriva in Italia e UE: chat smart su WhatsApp e Instagram

Dopo un lungo stop legato a questioni di privacy, Meta AI è finalmente disponibile in Italia e in tutta l'Unione Europea. Il lancio della tecnologia avverrà nelle prossime settimane, con l’introduzione di una nuova funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee, tra cui l'italiano, su Instagram, WhatsApp e Messenger. Questo segna un passo importante per l’espansione del progetto di intelligenza artificiale di Meta nel continente europeo.

Il ritardo nel lancio è stato spiegato da Meta con la complessità del sistema normativo europeo in tema di privacy e sicurezza dei dati. L'azienda ha precisato che Meta AI non è addestrata utilizzando i dati degli utenti europei, una questione che aveva suscitato preoccupazioni in passato.

La tecnologia, lanciata inizialmente negli Stati Uniti nel 2023, è ora pronta a sbarcare in 41 Paesi europei e in 21 territori d'oltremare, confermando la più grande espansione globale del sistema di intelligenza artificiale di Meta fino ad oggi. A oggi, Meta AI è già utilizzato da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese.

La chat sarà integrata in WhatsApp

La chat intelligente di Meta AI, che sarà integrata all'interno di WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, permetterà agli utenti di interagire con l'assistente virtuale per chiedere informazioni, organizzare eventi come cene o viaggi e aggiungere contenuti pertinenti nelle conversazioni. Meta AI avrà anche la capacità di attingere a informazioni provenienti dal web, offrendo risposte più complete e precise.

Per attivare Meta AI, gli utenti dovranno semplicemente cliccare sull'icona del cerchio blu o digitare “@MetaAI” seguito da una domanda nella chat di gruppo. Questa funzione è progettata per rendere la comunicazione più dinamica e interattiva, sfruttando l’intelligenza artificiale per semplificare e arricchire le conversazioni quotidiane.

Meta ha deciso di interrompere il lancio in Europa a giugno 2024 a causa delle preoccupazioni sollevate dall'Autorità irlandese per la privacy, riguardo l'uso dei dati degli utenti per l'addestramento dei suoi sistemi AI. Tuttavia, ora che queste problematiche sono state risolte, l'azienda punta a rendere l'intelligenza artificiale più accessibile a un pubblico globale. L'azienda conclude dichiarando che il suo obiettivo è rendere i suoi prodotti AI sempre più accessibili a un numero crescente di persone in tutto il mondo.