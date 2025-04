Meta AI approda sugli occhiali Ray-Ban in Europa: traduzione istantanea anche in italiano

Gli innovativi Ray-Ban Meta, occhiali con intelligenza artificiale integrata, ampliano la loro portata in Europa, raggiungendo sette nuovi Paesi tra cui anche l'Italia: Germania, Austria, Belgio e l’intera Scandinavia, inclusi Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. Questo passo rappresenta un'importante espansione per Meta, che rafforza la sua presenza nel settore della tecnologia indossabile e continua a superare le sfide normative dell'Unione Europea.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questi occhiali smart è la funzione di traduzione in tempo reale. Gli utenti possono tradurre conversazioni tra quattro lingue principali: francese, italiano, spagnolo e inglese, semplicemente pronunciando il comando vocale “Hey Meta, avvia la traduzione in tempo reale”. Questa funzionalità, che si configura tramite l’app Meta View, rappresenta un significativo progresso nell’interazione multilingue, rendendo la comunicazione più accessibile in contesti internazionali.

Oltre alla traduzione, Meta ha annunciato che gli utenti europei presto potranno utilizzare il sistema Meta AI per ricevere informazioni immediate sugli oggetti inquadrati dagli occhiali. Questa tecnologia, già disponibile in mercati come Stati Uniti, Australia e Canada, consente di ottenere risposte rapide e contestuali su ciò che si sta osservando, migliorando notevolmente l'esperienza quotidiana degli utenti.

Meta continua a guardare all'Europa... nonostante tutto

Nonostante le rigide normative tecnologiche europee, Meta continua a investire nel mercato europeo, considerato strategico per i suoi prodotti di fascia alta. Gli occhiali Ray-Ban Meta erano stati introdotti in Francia, Italia, Irlanda e Spagna lo scorso settembre, ma con funzionalità limitate rispetto a quelle attualmente disponibili. Ora, grazie all’espansione in nuovi mercati, gli utenti europei possono beneficiare di un dispositivo che unisce il design iconico dei Ray-Ban con l’avanguardia tecnologica.

Questa mossa di Meta rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare la sua leadership nel campo della tecnologia indossabile. L’azienda non solo sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con i dispositivi quotidiani, ma sta anche dimostrando come sia possibile integrare l’intelligenza artificiale in prodotti di uso comune senza compromettere l’estetica o la praticità. In un’epoca in cui la domanda di occhiali smart è in crescita, la combinazione di funzionalità avanzate e un design elegante potrebbe posizionare i Ray-Ban Meta come leader indiscussi nel mercato dei wearable.