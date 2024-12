Messico: l'app di emergenza per i cittadini a rischio deportazione

Il governo messicano lancerà a gennaio una nuova app mobile di emergenza per aiutare i suoi cittadini che potrebbero essere colpiti dal programma di "deportazione di massa" promesso dal Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump, vincitore delle elezioni presidenziali di novembre, assumerà la carica il 20 gennaio 2025, con un programma che prevede l'imposizione di alte tariffe doganali e la deportazione dei migranti privi di documenti.

Diversi Paesi stanno reagendo in modi differenti ai piani di Trump. Ad esempio, l'ambasciatore delle Filippine negli Stati Uniti ha invitato i filippini senza documenti a rientrare nel loro Paese appena tre giorni dopo l'elezione. Nel caso del Messico, il governo sta adottando un approccio più attivo, lanciando un'app di emergenza per notifiche.

Questa app permetterà agli utenti di registrare i membri della famiglia da avvisare in caso di deportazione e invierà un allarme al consolato messicano più vicino e al Ministero degli Esteri del Messico. In caso di arresto o detenzione, la comunicazione con i familiari potrebbe risultare difficile, quindi l'app si rivelerà fondamentale per informare i parenti e ricevere assistenza dal governo messicano.

L'app è stata presentata direttamente al Segretario di Stato messicano

L'app è stata annunciata dal Segretario di Stato messicano, Juan Ramón de la Fuente. Oltre al lancio dell'app, il governo ha anche attivato il programma "Conosci i tuoi diritti", che si svolge in 53 consolati statunitensi, dove vengono offerti aiuti legali ai messicani, soprattutto a coloro a rischio di deportazione.

Secondo i dati citati nell'annuncio, negli Stati Uniti vivono circa 38,4 milioni di messicani, di cui 11,5 milioni sono migranti di prima generazione. Tra questi, 4,8 milioni sono senza documenti, mentre 26,9 milioni sono di seconda generazione o successive.

Un dato importante, riportato anche dalle autorità americane, evidenzia come i migranti messicani non documentati abbiano contribuito con 42,6 miliardi di dollari in tasse due anni fa. Il governo messicano sta dunque adottando misure concrete per proteggere i suoi cittadini e aiutarli a fronteggiare le nuove sfide poste dall'amministrazione Trump.