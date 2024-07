MEmu Android Emulator: le novità dell'aggiornamento 9.1.6

MEmu è un emulatore Android gratuito che permette di vivere l'esperienza del tuo smartphone direttamente sul tuo computer Windows. Funziona su quasi tutti i dispositivi Windows, inclusi PC, notebook, dispositivi 2-in-1 e tablet. Rispetto ad altri emulatori Android, MEmu offre le prestazioni più elevate e la massima compatibilità, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'emulazione Android fluida e affidabile.

Con MEmu, è possibile godere di un'esperienza Android completa con un elegante ambiente desktop. La sua ampia personalizzazione consente di regolare vari parametri come il numero di CPU, la memoria RAM, la risoluzione, il modello di dispositivo, la posizione della barra di navigazione e la modalità root. Inoltre, la mappatura di tastiera e joystick sullo schermo touch offre un'esperienza di gioco eccezionale, permettendo di giocare ai tuoi giochi Android preferiti sul tuo PC con grande comodità.

Oltre ai giochi, MEmu permette di chattare comodamente utilizzando la tastiera su app di messaggistica come Whatsapp e Wechat. È anche possibile guardare programmi in diretta e canali TV direttamente dal tuo computer. L'emulatore avvia in soli dieci secondi e consente di aprire contemporaneamente diverse finestre con emulatori Android separati, migliorando l'efficienza e la multitasking.

Le novità della versione 9.1.6

La versione 9.1.6 di MEmu Android Emulator ha introdotto numerose migliorie. Sono stati risolti problemi di compatibilità con giochi come "Everybody's Marble 2" e "Raven2", e il crash di Clash of Clans in modalità DirectX è stato corretto. Altri problemi risolti includono l'elenco delle risoluzioni in modalità tablet durante l'impostazione batch su più istanze e l'errore di segnalazione che si verificava in alcuni casi quando si avviavano più istanze in modalità condivisa.

Inoltre, è stato risolto il problema con l'impossibilità di cambiare lo sfondo. La versione aggiornata ha anche aggiunto un'istanza Android 12 (versione Beta) e la modalità di rendering "Vulkan" nelle impostazioni per l'istanza Android 12.

MEmu offre funzionalità aggiuntive come la trasmissione di dati dai sensori, ad esempio l'accelerometro, al dispositivo Android virtuale per un'esperienza di gioco più intuitiva. Include anche la simulazione della posizione GPS, la condivisione di file tra Windows e Android e l'installazione rapida di APK tramite drag and drop. Inoltre, è possibile creare, clonare ed eliminare sistemi Android con un clic, con la possibilità di eseguire più istanze Android contemporaneamente.