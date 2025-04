Mechanize: la nuova startup che vuole sostituire il lavoro umano con l'AI

60 trilioni di dollari a livello globale, 18 trilioni negli Stati Uniti e un futuro ipotetico senza posti di lavoro per l'uomo. Questi sono i numeri dietro la visione rivoluzionaria di Mechanize, una startup di Silicon Valley guidata dal ricercatore Tamay Besiroglu. La missione? Automatizzare ogni forma di lavoro umano grazie all'intelligenza artificiale, come recentemente annunciato dallo stesso Besiroglu su X.

La startup ha già attratto l'interesse di investitori di spicco come Nat Friedman, Patrick Collison e Jeff Dean. Per il momento, il focus principale sarà sui lavori d'ufficio, lasciando temporaneamente da parte le attività manuali che richiedono robotica avanzata. Besiroglu, già fondatore dell'organizzazione no-profit Epoch, sostiene che questa trasformazione radicale potrebbe portare a una crescita economica senza precedenti e a standard di vita più elevati.

Tuttavia, l'annuncio ha generato un acceso dibattito sui social media. Molti utenti si sono detti preoccupati per il futuro dei lavoratori in un mondo dove il lavoro umano potrebbe essere eliminato. Altri hanno sottolineato un potenziale conflitto di interessi tra Mechanize ed Epoch, finora considerata un'entità neutrale nell'analisi dei modelli di intelligenza artificiale.

Implicazioni economiche e tecnologiche

Dal punto di vista economico, la sostenibilità di un'economia completamente automatizzata è stata messa in discussione. Besiroglu risponde alle critiche affermando che i salari potrebbero aumentare nei ruoli complementari non gestibili dall'AI. Inoltre, immagina un futuro in cui il benessere economico deriverà non solo dai salari, ma anche da rendite, dividendi e sistemi di welfare finanziati dalle tasse generate dagli stessi agenti AI.

Sul fronte tecnologico, il percorso è ancora lungo. Gli attuali agenti AI presentano limitazioni significative nella memorizzazione, nella gestione di compiti complessi e nella pianificazione a lungo termine. Nonostante queste sfide, colossi come Salesforce, Microsoft e OpenAI stanno investendo massicciamente per superare tali ostacoli.

Il caso di Mechanize evidenzia le complesse implicazioni etiche, economiche e sociali dell'automazione lavoro. Se da un lato alcuni vedono in questa rivoluzione un'opportunità straordinaria, dall'altro si teme che l'AI possa amplificare le disuguaglianze esistenti piuttosto che ridurle. La startup, intanto, continua la sua espansione, reclutando talenti per concretizzare la sua ambiziosa visione di un'economia automatizzata.