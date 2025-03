McDonald's rivoluziona i suoi ristoranti con l'Intelligenza Artificiale

McDonald's sta attraversando una grande trasformazione tecnologica nei suoi 43.000 ristoranti a livello mondiale, introducendo l'intelligenza artificiale (IA) in vari ambiti, dai drive-through alla gestione delle attrezzature da cucina, fino agli strumenti di gestione operativa. L'azienda ha deciso di integrare l'IA per migliorare l'efficienza e ottimizzare le operazioni in ogni fase del servizio, rafforzando la propria presenza nel settore della ristorazione veloce.

Nel 2023, McDonald's ha siglato una partnership con Google Cloud per ampliare la capacità di elaborazione dei dati, sfruttando l'edge computing per gestire i dati direttamente nei ristoranti. Questa tecnologia permette di ridurre i costi, migliorando la velocità e l'affidabilità del servizio, in particolare nelle aree con connessioni cloud meno stabili. Con l'edge computing, le operazioni vengono gestite in tempo reale, riducendo al minimo i ritardi e i problemi di connessione.

Una delle applicazioni più interessanti è l'introduzione di manutenzione predittiva, che sfrutta sensori installati su attrezzature come friggitrici e macchine per il McFlurry. Questi sensori inviano dati al sistema di edge computing, che analizza le informazioni per prevedere guasti e segnalare eventuali problemi prima che si verifichino, garantendo così un servizio più fluido e una gestione ottimizzata delle attrezzature.

McDonald's sta sperimentando l'uso della visione artificiale

McDonald's sta anche sperimentando l'uso della visione artificiale per monitorare gli ordini in negozio, una tecnologia che permette di verificare la correttezza degli ordini tramite telecamere. Questo sistema mira a ridurre gli errori e migliorare l'efficienza operativa, contribuendo a un'esperienza migliore per il cliente.

Nel campo dei drive-through, McDonald's sta sviluppando un sistema di IA vocale, supportato dall'edge computing. Questa tecnologia, ancora in fase di sviluppo con Google Cloud, è destinata a rendere il processo di ordinazione più veloce e preciso. Sebbene McDonald's abbia cessato la collaborazione con IBM per testare l'ordinazione automatizzata, continua a esplorare soluzioni di IA vocale avanzate.

Infine, per supportare i suoi manager, l'azienda sta lavorando a un "manager virtuale con IA generativa", che si occuperà della pianificazione dei turni e di altri compiti amministrativi, semplificando la gestione quotidiana del ristorante. Con queste innovazioni, McDonald's si posiziona all'avanguardia nella ristorazione tecnologica, mentre altre catene, come Pizza Hut e Taco Bell, esplorano soluzioni simili.