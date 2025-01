Mastodon si trasforma: va verso una gestione non profit in Europa

Mastodon, il social network decentralizzato composto da server indipendenti, ha annunciato un significativo cambio di rotta: la piattaforma sta preparando la transizione a una struttura organizzativa non profit in Europa. L’obiettivo è affidare le componenti fondamentali della piattaforma a un nuovo ente senza fini di lucro, allontanandosi dalla gestione centralizzata tipica di colossi come Twitter o Meta.

Con questa decisione, Mastodon si distingue dai social media controllati da figure come Elon Musk e Mark Zuckerberg, puntando a una governance collettiva e indipendente. Eugen Rochko, fondatore e attuale CEO della piattaforma, continuerà a occuparsi dello sviluppo tecnico del prodotto, mentre la gestione generale sarà presa in carico dalla nuova organizzazione non profit.

Mastodon manterrà il controllo diretto dei server principali, mastodon.social e mastodon.online, che rappresentano i principali punti di accesso alla rete ActivityPub utilizzata dalla piattaforma. Ad oggi, Mastodon vanta oltre 835.000 utenti attivi mensilmente, distribuiti su migliaia di server autonomi.

Le dichiarazioni ufficiali direttamente dal blog di Mastodon

La decisione arriva dopo un precedente tentativo di creare un’organizzazione non profit negli Stati Uniti, sostenuta da Biz Stone, co-fondatore di Twitter. Tuttavia, Mastodon aveva perso lo status di ente non profit in Germania. Ora, con la nuova entità europea, si punta a consolidare un modello di governance che rispecchi meglio i valori di decentralizzazione e autonomia.

Nel blog ufficiale, Mastodon ha dichiarato che è ancora in corso la scelta del paese europeo in cui stabilire la sede legale. “Stiamo esaminando attentamente quale giurisdizione e struttura siano più idonee,” si legge. “Valuteremo poi l’eventuale creazione di filiali legali per garantire stabilità e operatività sostenibili. La nostra priorità è sviluppare un modello di gestione che rifletta l’essenza di Mastodon e risponda responsabilmente alle esigenze della nostra comunità.”

Questo passo rappresenta una svolta importante per Mastodon, che mira a rafforzare la sua indipendenza e a promuovere una gestione più trasparente e democratica, allontanandosi dai modelli centralizzati dei social tradizionali.